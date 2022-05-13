Задержки выплат для переселенцев: когда и сколько денег ВПЛ получат от государства

Некоторые из переселенцев еще не получили денежную помощь от государства

Украинцы, вынужденно покинувшие собственные дома из-за военной агрессии россии, уже получают первую денежную помощь от государства, однако есть и такие, кто обещанных средств еще не видел. "Телеграф" решил разобраться, почему некоторые внутренние переселенцы не смогли получить обещанную помощь за март и апрель.

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Когда ВПЛ смогут получить обещанные средства?

Как пишет "1plus1", ссылаясь на установленную "Ощадбанком" процедуру, денежная помощь внутренне перемещенным лицам должна быть перечислена на счета банков, которые были указаны украинцами при оформлении заявления.

В свою очередь в Министерстве социальной политики отмечают, что соответствующая процедура может занять несколько рабочих дней.

Что касается задержек выплат, то в ведомстве отмечают, что в некоторых областях заявления на получение помощи от правительства передают медленнее из-за определенных технических проблем, чем другие регионы. Обычно это и есть главная причина задержек.

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В Минсоцполитики призывают переселенцев, еще не получивших средства от государства, не волноваться и подчеркивают, что помощь обязательно к ним поступит.

"В мае продолжают финансировать выплаты пособия на проживание ВПЛ за март и апрель по мере того, как получают необходимую информацию от областей", — пояснили в ведомстве.

Стоит напомнить, что за май и последующие месяцы войны в Украине денежная помощь от государства будет начисляться уже не всем внутренне перемещенным лицам, а исключительно гражданам, которые являются жителям опасных районов и тем, чьи дома были уничтожены оккупантами.

Сколько денег от государства могут получить ВПЛ

Украинцы, получившие официальный статус переселенца и отправившие заявку на получение помощи от правительства до 30 апреля 2022 года, уже в ближайшее время должны получить деньги за март и апрель.

По 2 тысячи гривен каждому лицу, достигшему 18-летнего возраста;

По 3 тысячи гривен каждому ребенку или человеку с инвалидностью.

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