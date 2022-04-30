Какие выплаты положены переселенцам и как их получить
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Чтобы получить финансовую поддержку, нужно оформить статус ВПЛ
Множество украинцев, выехавшие из родных населенных пунктов, являются внутренне перемещенными лицами и имеют право на получение матпомощи. Чтобы это сделать, нужно подать специальное заявление через "Дию" или же обратиться к специально предназначенные для этого органы.
Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на материал "Апострофа".
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Как получить?
Для того, чтобы получить от государства статус ВПЛ, следует подать специальное заявление, в котором указаны ваши контактные данные и причина прошения. Документ может быть направлен в:
- местную структурное подразделение, занимающееся вопросам соцзащиты населения;
- сельской, поселковый, городской совет или ЦНАП на имя уполномоченного лица.
В заявлении, которое подается на получение помощи, следует указать некоторые личные данные, среди которых:
- ФИО и дата рождения заявителя;
- номер учетной карты налогоплательщика (идентификационный код);
- адрес, откуда вы вынужденно переселились;
- нынешний адрес проживания, а также контактный номер телефона;
- номер банковской карты (карта "єПідтримка" или банковский счет согласно стандарту IBAN), на которую хотите получать помощь.
Также при необходимости вы добавляете данные о детях, если у вас такие есть, или статусе лица с инвалидностью.
Помимо этого заявление можно подать непосредственно через "Дию" онлайн, где придется еще и подтвердить геолокацию — так система проверяет, действительно ли особа находится в том месте, о котором сообщает. При этом с подачей заявок через "Дию" может возникнуть дополнительная задержка.
Сколько выплатят?
Матпомощь выплачивается для возможности помочь вынужденным переселенцам хотя бы немного обеспечить свой быт. Деньги обещают перечислять каждый месяц, начиная с момента обращения человека в госструктуры.
Стандартная помощь на человека рассчитывается в сумме 2000 грн, на ребенка или человека с инвалидностью — 3000 гривен.
Однако напомним, что уже с мая государство ограничит количество регионов, жители которых смогут подать заявку на получение статуса ВПЛ. Власти уже определили четкий перечень категорий граждан, которым следует рассчитывать на дальнейшую матпомощь.
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