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Какие выплаты положены переселенцам и как их получить

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Люди могут рассчитывать на помощь от государства Новость обновлена 30 апреля 2022, 09:14
Люди могут рассчитывать на помощь от государства

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно оформить статус ВПЛ

Множество украинцев, выехавшие из родных населенных пунктов, являются внутренне перемещенными лицами и имеют право на получение матпомощи. Чтобы это сделать, нужно подать специальное заявление через "Дию" или же обратиться к специально предназначенные для этого органы.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на материал "Апострофа".

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Как получить?

Для того, чтобы получить от государства статус ВПЛ, следует подать специальное заявление, в котором указаны ваши контактные данные и причина прошения. Документ может быть направлен в:

  • местную структурное подразделение, занимающееся вопросам соцзащиты населения;
  • сельской, поселковый, городской совет или ЦНАП на имя уполномоченного лица.

В заявлении, которое подается на получение помощи, следует указать некоторые личные данные, среди которых:

  • ФИО и дата рождения заявителя;
  • номер учетной карты налогоплательщика (идентификационный код);
  • адрес, откуда вы вынужденно переселились;
  • нынешний адрес проживания, а также контактный номер телефона;
  • номер банковской карты (карта "єПідтримка" или банковский счет согласно стандарту IBAN), на которую хотите получать помощь.

Также при необходимости вы добавляете данные о детях, если у вас такие есть, или статусе лица с инвалидностью.

Помимо этого заявление можно подать непосредственно через "Дию" онлайн, где придется еще и подтвердить геолокацию — так система проверяет, действительно ли особа находится в том месте, о котором сообщает. При этом с подачей заявок через "Дию" может возникнуть дополнительная задержка.

Сколько выплатят?

Матпомощь выплачивается для возможности помочь вынужденным переселенцам хотя бы немного обеспечить свой быт. Деньги обещают перечислять каждый месяц, начиная с момента обращения человека в госструктуры.

Стандартная помощь на человека рассчитывается в сумме 2000 грн, на ребенка или человека с инвалидностью — 3000 гривен.

Однако напомним, что уже с мая государство ограничит количество регионов, жители которых смогут подать заявку на получение статуса ВПЛ. Власти уже определили четкий перечень категорий граждан, которым следует рассчитывать на дальнейшую матпомощь.

Теги:
#Украина #Беженцы #Война #Соцвыплаты #Выплаты #Материальная помощь #ВПЛ
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