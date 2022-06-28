Переселенці у червні отримають виплати: що кажуть у Мінсоці

У червні переселенцям перерахували 6 мільярдів гривень соцвиплат

В інформаційному просторі періодично з’являється інформація про проблеми із соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.

У Міністерстві соціальної політики України повідомили, що відомство надіслало наступний транш у розмірі майже 6,2 мільярда гривень на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Загалом Кабмін виплатив близько 17,2 мільярдів гривень майже 2,3 мільйонам осіб, які були змушені переміститися із зон активних бойових дій усередині країни.

Відповідно до рішення Уряду, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2000 гривень.

На допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території Криму, а також територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають у тимчасовій окупації.

Також допомога виплачується внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, про що до 20 травня 2022 року вони:

подали заявку на відшкодування втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

подали документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту ушкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією.

Водночас, як зізнаються у Мінсоці, часом коштів на виплати не вистачає, і це призводить до затримок у платежах.