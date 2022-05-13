Затримки виплат для переселенців: коли та скільки грошей ВПО отримають від держави

Дехто з переселенців ще не отримав грошову допомогу від держави

Українці, які вимушено покинули власні домівки через військову агресію росії, вже отримують першу грошову допомогу від держави, проте є й такі, хто обіцяних коштів ще не бачив. "Телеграф" вирішив розібратися, чому деякі внутрішні переселенці не змогли отримати обіцяну допомогу за березень та квітень.

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Коли ВПО зможуть отримати обіцяні кошти?

Як пише "1plus1", посилаючись на встановлену "Ощадбанком" процедуру, грошова державна допомога внутрішньо переміщеним особам повинна бути перерахована на рахунки банків, які були вказані українцями під час оформлення заяви.

Своєю чергою у Міністерстві соціальної політики наголошують, що відповідна процедура може зайняти кілька робочих днів.

Що стосується затримок виплат, то у відомстві відзначають, що в деяких областях заяви на отримання допомоги від уряду передають повільніше через певні технічні проблеми, аніж інші регіони. Зазвичай це і є головною причиною затримок.

У Мінсоцполітики закликають переселенців, які ще не отримали кошти від держави, не хвилюватися та наголошують, що допомога обов'язково до них надійде.

"У травні продовжують фінансувати виплати допомоги на проживання ВПО за березень і квітень по мірі того, як отримують необхідну інформацію від областей", — пояснили у відомстві.

Варто нагадати, що за травень і подальші місяці війни в Україні грошова допомога від держави буде нараховуватися вже не всім внутрішньо переміщеним особам, а виключно тим громадянам, які є жителям небезпечних районів та тим, чиї домівки були знищені окупантами.

Скільки грошей від держави можуть отримати ВПО

Українці, які отримали офіційний статус переселенця та відправили заявку на отримання допомоги від уряду до 30 квітня 2022 року, вже найближчим часом повинні отримати гроші за березень та квітень.

По 2 тисячі гривень кожній особі, яка досягла 18-річного віку;

По 3 тисячі гривень кожній дитині або людині з інвалідністю.

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