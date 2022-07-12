"Это признание": NYT насмешила новым определением для террориста Гиркина

В Украине указанное лицо считают террористом и военным преступником

Американская газета The New York Times выпустила новую статью, в которой дала довольно странное определение боевику так называемой "днр" и военному преступнику Игорю Гиркину "Стрелковую". В тексте материала террориста называют "военным аналитиком" и "критиком", при этом не указывая его роль в войне россии против Украины. В сети таким "признанием", мягко говоря, шокированы.

"Многие аналитики выражают сомнения в том, как долго россия сможет продолжать наступление на Украину без общей мобилизации. Игорь Гиркин, военный аналитик и постоянный критик стратегии по Украине, сказал, что россия не может завоевать всю страну", — говорится в тексте статьи The New York Times.

После соответствующей цитаты в материале террорист Гиркин вообще не упоминается. Соответственно, нет речи и о том, как он был непосредственным участником российско-украинской войны на стороне так называемой "днр", и обвиняемым нидерландским судом по делу о сбитии пассажирского самолета над Донбассом летом 2014 года.

В сети украинцы соответствующим определением террориста в шоке, бурно обсуждая новое "признание" Гиркина. Кое-кто отмечает, что, после прочтения материала американской газеты, чуть не заплевали экран монитора.

Реакция пользователей сети

К сведению читателей, Игорь Гиркин (Стрелков) является отставным офицером российских вооруженных сил и бывшим полковником фсб россии. В Украине Гиркин признан военным преступником и террористом, ведь он был одним из ведущих участников вооруженной агрессии рф против Украины во время боев на Донбассе, а также на момент аннексии россией Крыма на стороне противника.

Кроме того, он обвиняется в нарушении законов и обычаев войны. Гиркин официально объявлен в розыск.

В начале полномасштабного вторжения россии террорист начал свой ютуб-канал, где единолично проводит так называемую "аналитику" войны в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бывший вожак так называемой "днр" Игорь Стрелков-Гиркин обратился к кровавому российскому лидеру владельцу путина, призвав его "наказать виновных в провале "блицкрига" в Украине".