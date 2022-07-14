Отдых на Шацких озерах: в качестве экстрима – вторжение из Беларуси

Отдохнуть на Волыни будет дешевле чем в Карпатах, но может случиться сюрприз

Российское вторжение закрыло украинцам большинство возможностей для отдыха, а на имеющие наложило ряд запретов и ограничений.

В результате для внутреннего отдыха в Украине остались всего два направления – Карпаты, где в этом году особенно высокие цены на все, и Волынь, с их известными Шацкими озерами — уникальным комплексом из более чем 30 водоемов.

К несомненным плюсам этого отдыха относится факт наличия инфраструктуры в виде пляжей, отелей, пансионатов, домов отдыха, магазинов и прочего, а также различных развлечений.

К проблемам относятся транспортные сложности — ближайший железнодорожный транспортный пункт, город Ковель, откуда можно уехать на авто или автобусе, что займет от 1 до 1,5 часов, а с турпутевками туда все тоже не так просто.

Однако ничто не мешает выбрать отель или дом отдыха самостоятельно через портал booking.com. Согласно ему на Шацких озерах можно снять жилье за:

450 гривен – в гостевом доме "Твой кут";

800 гривен – в гостиничном комплексе "между трех озер";

1600 гривен – в отеле "Маєток Ивана Купала".

Вместе с тем из-за растущей в последнее время напряженности со стороны диктатора Беларуси александра лукашенко, существует риск оказаться в эпицентре возможного вторжения.