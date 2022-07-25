Как сэкономить на топливе в условиях кризиса: три совета от опытных водителей

Содержимое багажника может сказаться на количестве использованного топлива

Существенное удорожание топлива в Украине не лучшим образом сказалось на кошельках водителей. Большинство из них пытаются найти разные способы, чтобы уменьшить расход горючего во время езды, что поможет сэкономить деньги.

Как пишет издание BBC, опытный автоинструктор из Великобритании дал несколько действенных советов автолюбителям по повышению эффективности использования дорогостоящей жидкости в баках машин и снизить затраты на нее. По его словам, один из пунктов, при соблюдении которых расход топлива может стать меньше — манера управления машиной.

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Скорость авто

Эксперты уверяют, что уменьшение скоростного режима поможет сэкономить деньги на топливе.

"Если вы едете со скоростью 60 (миль в час — около 96 км/ч) вместо 70 (миль в час — около 112 км/ч) по шоссе с двусторонним движением или автомагистрали, вы сэкономите 10% расхода топлива ", — пояснил инструктор Говард Флойд.

По его словам, при условии соблюдения первой полосы, грузовые автомобили будут двигаться со скоростью около 90 км/ч, поэтому вы их не задержите.

Кроме того, эксперт рекомендует несколько раз подумать, прежде чем ехать в обгон на автомагистрали.

Планирование и навигация

Перед длительной поездкой обязательно оцените трудности или риски, которые могут возникнуть на пути. Именно планирование дальнейшего путешествия, уверен эксперт, может помочь сэкономить на количестве потраченного топлива.

"Если вы подъезжаете к кольцевой развязке, вы не хотите нестись к ней, бить по тормозам и останавливаться. Если вы планируете заранее, вы можете найти брешь и сохранить движение своей машины", — пояснил специалист.

Кроме того, лучше водителям пользоваться при езде спутниковой навигации, которая обычно помогает выбрать кратчайший путь, сокращая километры, а соответственно и экономить на горючем. Также подобные "помощники" автомобилистов заранее сообщают о возможных пробках на пути.

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Багаж и давление в шинах

Лишний вес провоцирует работать автомобиль более тщательно, что приводит к большему расходу горючего, ведь сопротивление повышается. Эксперты советуют убрать из багажника лишние вещи, сделав ваш автомобиль легче.

"И... накачивайте шины до рекомендуемого давления, потому что это опять-таки сделает вас более экономичным", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно учесть новичкам при покупке первого автомобиля.

Также напомним, что нужно в первую очередь проверять в автомобиле перед поездкой на "дальняк".