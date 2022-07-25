Як заощадити на паливі в умовах кризи: три поради від досвідчених водіїв

Вміст багажника може позначитися на кількості використаного палива

Суттєве здорожчання палива в Україні не найкращим чином позначилося на гаманцях водіїв. Більшість з них намагаються знайти різноманітні способи, аби зменшити розхід пального під час їзди, що допоможе зекономити гроші.

Як пише видання BBC, досвідчений автоінструктор із Великобританії дав кілька дієвих порад автолюбителям щодо підвищення ефективності використання дорогої рідини в баках машин і знизити витрати на нього. За його словами, один із пунктів, під час дотримання яких витрати палива можуть стати меншими є манера керування машиною.

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Швидкість авто

Експерти запевняють, що зменшення швидкісного режиму допоможе заощадити гроші на паливі.

"Якщо ви їдете зі швидкістю 60 (миль за годину — близько 96 км/год) замість 70 (миль за годину — близько 112 км/год) по шосе з двостороннім рухом або автомагістралі, ви заощадите 10% витрати палива", — пояснив інструктор Говард Флойд.

За його словами, при умові дотримання першої смуги, вантажні автомобілі рухатимуться зі швидкістю близько 90 км/год, тому ви їх не затримаєте.

Крім того, експерт рекомендує кілька разів подумати перед тим, як їхати в обгін на автомагістралі.

Планування та навігація

Перед тривалою поїздкою обов'язково оцініть труднощі чи ризики, які можуть виникнути на шляху. Саме планування подальшої подорожі, переконаний експерт, може допомогти зекономити на кількості витраченого палива.

"Якщо ви під'їжджаєте до кільцевої розв'язки, ви не хочете мчати до неї, бити по гальмах і зупинятися. Якщо ви плануєте заздалегідь, ви можете знайти пролом і зберегти рух своєї машини", — пояснив фахівець.

Крім того, краще водіям користуватися при їзді супутникову навігацію, котра зазвичай допомагає обрати найкоротший шлях, скорочуючи кілометри, а відповідно й економити на пальному. Також подібні "помічники" автомобілістів заздалегідь повідомляють про ймовірні пробки на шляху.

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Багаж та тиск у шинах

Зайва вага провокує працювати автомобіль старанніше, що призводить до більшого розходу пального, адже опір підвищується. Експерти радять прибрати з багажника зайві речі, зробивши ваше авто легшим.

"І… накачуйте шини до рекомендованого тиску, тому що це знову ж таки зробить вас більш економічним", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно врахувати новачкам при покупці першого автомобіля.

Також нагадаємо, що потрібно першочергово перевіряти в автівці перед поїздкою на "дальняк".