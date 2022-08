Отдохнуть без россиян: как выбрать курорт без русских – советы туроператоров

Туроператоры советуют как сделать так, чтобы отдохнуть без россиян за границей

Кровавая агрессия рф против Украины с одной стороны, ограничила число тех, кто может отдохнуть этим летом заграницей, с другой, сделала встречу с россиянами крайне нежелательной.

О том, как избежать встречи с россиянами на заграничный курортах рассказала специалист по подбору туров, совладелец турагентства Марина Казакова в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, вероятность встретить россиян за рубежом будет едва ли не везде, даже в официально закрытых для них государств, но все же есть ряд способов как таких встреч избежать.

Так, россияне предпочитают наиболее раскрученные и известные курорты с системой all inclusive (all) или ultra all inclusive (ual), и чтобы обязательно была первая линия у моря, а вот на малоизвестном курорте в любой стране россиян будет минимум;

"Русские по своей натуре любят все раскрученное типа курортов Анталия, Мармарис, Аланья. То, что постоянно у всех на слуху: Ницца, Канны во Франции, Салоу в Испании. На любых широко известных и раскрученных курортах 100% будут русские. Поэтому я рекомендую выбирать для себя какие-то новые города, села, и их бронировать. Грубо говоря, выбирать те локации, о которых вы могли и никогда не слышать. Как правило, там как раз отдыхают местные", — отмечает специалист по туризму.

К примеру, во Франции расположен Куршевель, один из самых престижных в мире горнолыжных курортов во французских Альпах, в центре Тарантезской долины. Но при этом сравнительно недалеко от Куршевеля есть поселок Шамони, где не будет русских, зато будут французы, британцы, вся аристократия.

Точно так же — во всех курортах мира: желательно ездить туда, где отдыхают местные.

В столь любимой многими турками есть отели, где шансы встретить русских также невелики, утверждает Марина Казакова, это:

TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye

Paloma Grida Boyalik Beach Hotel 5*

Savk 4*

Royal Dragon 5*

Han Boutique Hotel Side

Crown Palace Side

Crown Sunshine

TT Hotels Pegasos World 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

Отели TUI, кроме TUI Fun&Sun

Также можно отдыхать в таких странах как Хорватия, Португалия и Албания, где русских обычно совсем немного. Хорватия в последнее время превратилось в очень популярное среди украинцев место отдыха с детьми по бюджетным ценам.