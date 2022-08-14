Готовимся к зиме: 10 нюансов, которые нужно знать о котлах на твердом топливе

Перед покупкой и монтажом котла на твердом топливе следует найти ответы на многие вопросы

В условиях будущих проблем с газом зимой 2022-2023 годов, многие украинцы задумались о способах замены "голубого топлива" в своих домах. Есть как минимум 5 способов заменить газ, одним из которых является отопительный котел на твердом топливе.

Эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев рекомендует прежде чем ставить твердотопливный котел, стоимостью минимум от 15 тысяч гривен, ответить для себя на ряд вопросов:

какова потребность в тепловой энергии и как она будет меняться в течение отопительного сезона;

какой должна быть мощность твердотопливных котлов, которыми будут замещены газовые. Причем речь идет о полезной мощности, а не установленной;

какое топливо нужно для питания котла, какого качества, с какими характеристиками, для чего следует обратить внимание на теплотворную способность, влажность и зольность;

сколько этого топлива нужно для создания нужного количества энергии, считать нужно и в тоннах, и в метрах кубических;

у кого можно купить твердое топливо, сколько для этого нужно средств, покупать ли все топливо сразу или по частям и когда покупать, ведь чем ближе к началу отопительного сезона, тем выше цена;

откуда и чем везти купленное топливо, чем, как и где его выгружать;

где будет храниться топливо, при каких условиях, не будут ли ухудшаться характеристики топлива во время его хранения;

кто будет обслуживать котлы, нужны квалифицированные работники, ведь обслуживание намного сложнее и потребует почти постоянного их присутствия;

к кому обращаться, если котел выйдет из строя, есть ли резервные источники теплоснабжения, которые могут быть задействованы в этом случае и есть ли топливо для них;

предусмотрена ли очистка отходящих газов и не приведет ли эксплуатация котла к существенному загрязнению окружающей среды.

"Если вы не получите ответов на эти вопросы, переход на твердое топливо принесет вам больше проблем, чем выгод", — утверждает Геннадий Рябцев.

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