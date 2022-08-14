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Готуємось до зими: 10 нюансів, які потрібно знати про котли на твердому паливі

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Що потрібно знати перед покупкою котла Новина оновлена 14 серпня 2022, 12:29
Що потрібно знати перед покупкою котла

Перед покупкою та монтажем котла на твердому паливі слід знайти відповіді на багато питань.

В умовах майбутніх проблем із газом взимку 2022-2023 років багато українців задумалися про способи заміни "блакитного палива" у своїх будинках. Є як мінімум 5 способів замінити газ, одним із яких є опалювальний котел на твердому паливі.

Експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев рекомендує перш ніж ставити твердопаливний котел вартістю мінімум від 15 тисяч гривень, відповісти для себе на низку питань:

  • яка потреба в тепловій енергії та як вона змінюватиметься протягом опалювального сезону;
  • якою має бути потужність твердопаливних котлів, якими будуть заміщені газові. Причому йдеться про корисну потужність, а не встановлену;
  • яке паливо потрібне для живлення котла, якої якості, з якими характеристиками, для чого слід звернути увагу на теплотворну здатність, вологість та зольність;
  • скільки цього палива потрібно для створення потрібної кількості енергії, рахувати потрібно і в тоннах, і в кубічних метрах;
  • у кого можна купити тверде паливо, скільки для цього потрібно коштів, чи купувати все паливо відразу або частинами і коли купувати, адже чим ближче до початку опалювального сезону, тим вища ціна;
  • звідки та чим везти куплене паливо, чим, як і де його вивантажувати;
  • де зберігатиметься паливо, за яких умов, чи не погіршуватимуться характеристики палива під час його зберігання;
  • хто обслуговуватиме котли, потрібні кваліфіковані працівники, адже обслуговування набагато складніше і вимагатиме майже постійної їхньої присутності;
  • до кого звертатися, якщо котел вийде з ладу, чи є резервні джерела теплопостачання, які можуть бути задіяні в цьому випадку і чи є для них паливо;
  • чи передбачено очищення газів, що відходять, і чи не призведе експлуатація котла до суттєвого забруднення навколишнього середовища.

"Якщо ви не отримаєте відповіді на ці питання, перехід на тверде паливо принесе вам більше проблем, ніж вигод", — стверджує Геннадій Рябцев.

Раніше повідомлялося, про що важливо пам’ятати перед встановленням електроопалення.

Теги:
#Опалювальний сезон #Опалення #Індивідуальне опалення