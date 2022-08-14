Готуємось до зими: 10 нюансів, які потрібно знати про котли на твердому паливі

Перед покупкою та монтажем котла на твердому паливі слід знайти відповіді на багато питань.

В умовах майбутніх проблем із газом взимку 2022-2023 років багато українців задумалися про способи заміни "блакитного палива" у своїх будинках. Є як мінімум 5 способів замінити газ, одним із яких є опалювальний котел на твердому паливі.

Експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев рекомендує перш ніж ставити твердопаливний котел вартістю мінімум від 15 тисяч гривень, відповісти для себе на низку питань:

яка потреба в тепловій енергії та як вона змінюватиметься протягом опалювального сезону;

якою має бути потужність твердопаливних котлів, якими будуть заміщені газові. Причому йдеться про корисну потужність, а не встановлену;

яке паливо потрібне для живлення котла, якої якості, з якими характеристиками, для чого слід звернути увагу на теплотворну здатність, вологість та зольність;

скільки цього палива потрібно для створення потрібної кількості енергії, рахувати потрібно і в тоннах, і в кубічних метрах;

у кого можна купити тверде паливо, скільки для цього потрібно коштів, чи купувати все паливо відразу або частинами і коли купувати, адже чим ближче до початку опалювального сезону, тим вища ціна;

звідки та чим везти куплене паливо, чим, як і де його вивантажувати;

де зберігатиметься паливо, за яких умов, чи не погіршуватимуться характеристики палива під час його зберігання;

хто обслуговуватиме котли, потрібні кваліфіковані працівники, адже обслуговування набагато складніше і вимагатиме майже постійної їхньої присутності;

до кого звертатися, якщо котел вийде з ладу, чи є резервні джерела теплопостачання, які можуть бути задіяні в цьому випадку і чи є для них паливо;

чи передбачено очищення газів, що відходять, і чи не призведе експлуатація котла до суттєвого забруднення навколишнього середовища.

"Якщо ви не отримаєте відповіді на ці питання, перехід на тверде паливо принесе вам більше проблем, ніж вигод", — стверджує Геннадій Рябцев.

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