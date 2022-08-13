Як правило підключити електроопалення, щоб узимку не залишитися без світла — порада фахівця

Перед установкою електрокотла слід пам’ятати про один важливий нюанс

В умовах, коли ціла низка великих міст України можуть залишитися без тепла, а багато інших імовірно будуть мати проблеми з газом, чимало українців задумалися про встановлення альтернативного опалення.

Але при цьому слід пам’ятати про велику кількість його нюансів, про які нагадав експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, українцям дають рекомендації щодо заміни централізованого опалення електричним із розрахунку: для спальні – два конвектори по 750 Вт; для вітальні – два конвектори по 1500 Вт; у тамбур та ванну кімнату – по одному потужністю 500 Вт.

Але при цьому, як уточнює Геннадій Рябцев, ці розрахунки правильні, якщо встановлювати конвектори лише з розрахунку 100 Вт на 1 кв. м опалювальної площі житлового приміщення з висотою стелі 2,5 м. Але насправді багато хто забуває про один важливий момент.

Не всі фахівці звертають увагу споживача, чи витримає електропроводка у його квартирі включення всіх придбаних приладів.

Як пише експерт, при купівлі електроустаткування для обігріву потрібно ретельно врахувати купу факторів, серед яких матеріал електропроводки, мідь або алюміній, рік будівництва житла, особливо якщо він побудований ще за радянських часів та інше.

Всі ці фактори необхідно врахувати під час ухвалення рішення про встановлення електроопалення, інакше все може закінчитися аварією. Тому найкращим виходом із ситуації буде консультація не лише з продавцем про купівлю електрокотла чи конвектора, а й виклик кваліфікованого електрика, який огляне на місці стан проводки, електромережі та зможе дати грамотну рекомендацію.

Окрім консультації з професійними електриками, якщо ви живете у квартирі, необхідно буде ще й узгодити таке навантаження із ОСББ або ЖЕКом.

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