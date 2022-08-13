Как правило подключить электроотопление, чтобы зимой не остаться без света - совет специалиста

Перед установкой электрокотла следует помнить об одном важном нюансе

В условиях, когда целый ряд крупных городов Украины могут остаться без тепла, а многие другие вероятно будут испытывать проблемы с газом, многие украинцы задумались об установке альтернативного отопления.

Но при этом следует помнить о многих его нюансах, о которых напомнил эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

По его словам, украинцам дают рекомендации по замене централизованного отопления электрическим из расчета: для спальни – два конвектора по 750 Вт; для гостиной – два конвектора по 1500 Вт; в тамбур и ванную комнату – по одному мощностью 500 Вт.

Но при этом, как уточняет Геннадий Рябцев, эти расчеты верны если устанавливать конвекторы только из совета 100 Вт на 1 кв. м отапливаемой площади жилого помещения с высотой потолка 2,5 м. Но на деле многие забывают об одном важном моменте.

Далеко не все специалисты обращают внимание потребителя, выдержит ли электропроводка в его квартире включения всех приобретенных приборов.

Как пишет эксперт, при покупке электрооборудования для обогрева нужно тщательным образом учесть кучу факторов, среди которых материал электропроводки, медь или алюминий, год постройки жилья, особенно если он построен еще в советское время и другое.

Все эти факторы необходимо учесть при принятии решения об установке электроотопления, иначе все может закончиться аварией. Поэтому лучшим выходом из ситуации будет консультация не только с продавцом о покупке электрокотла или конвектора, но и вызов квалифицированного электрика, который осмотрит на месте состояние проводки, электросети и сможет дать грамотную рекомендацию.

Кроме консультации с профессиональными электриками, если вы живете в квартире, необходимо будет ещё и согласовать такую нагрузку с ОСМД или ЖЭКом.

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