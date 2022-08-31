"Из рф уходит Pizza Hut, а из жизни Горбачев": в сети вспоминают легендарную рекламу, в которой снимался лидер СРСР

В вечность отошла целая эпоха

Во вторник, 30 августа, в москве умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Последний лидер Советского Союза отошел в вечность на 92 году жизни. Растроганные печальным известием пользователи сети вспоминают достижения и промахи лидера, а также легендарную рекламу американской сети ресторанов Pizza Hut, в которой снимался умерший Генеральный секретарь ЦК КПСС.

Как пишут росСМИ, смерть Горбачева наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище в москве, в родовом захоронении рядом с женой Раисой.

Стоит напомнить, что в 1997 году Михаил Горбачев стал главным героем топовой рекламы в то время американской сети ресторанов Pizza Hut, которая сегодня распространяется по просторам интернета в память советского лидера. В ролике последний президент СССР с внучкой заходит в пиццерию, где обедает обычная московская семья. Узнав Горбачева, родственники начинают спор по поводу его наследия. Старший мужчина упрекает бывшего лидера, что тот привел страну к хаосу, другой, гораздо младше, настаивает на том, что Горбачев дал россии свободу и большие перспективы.

Как следствие конфликт поколений решает пожилая женщина, которая замечает, что если бы Горбачева не было, россияне не имели бы возможности наслаждаться пиццей "Хат". В конце ролика все присутствующие в ресторане люди поднимаются со своих мест и с кусками пиццы выкрикивают лозунг "За Горбачева!".

После того как информация о смерти легендарного лидера облетела мир, пользователи сети вспоминают популярную в 90-х рекламу. Некоторые саркастически связывают смерть Горбачева и выход американской сети Pizza Hut из россии из-за ее военной агрессии против Украины. Есть и такие, кто отмечает, что ушла целая эпоха, по которой они будут очень скучать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что при жизни говорил умерший советский лидер Михаил Горбачев об Украине и аннексии россией Крыма и как поддерживал украинцев в борьбе против полномасштабного вторжения агрессора.