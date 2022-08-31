"З росії йде Pizza Hut, а з життя Горбачов": в мережі згадують легендарну рекламу, в якій знімався лідер СРСР

У вічність відійшла ціла епоха

У вівторок, 30 серпня, у москві помер перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. Останній лідер Радянського Союзу відійшов у відвічність на 92 році життя. Розчулені сумною звісткою користувачі мережі згадують здобутки та промахи лідера, а також легендарну рекламу американської мережі ресторанів Pizza Hut, в якій знімався померлий Генеральний секретар ЦК КПРС.

Як пишуть росЗМІ, смерть Горбачова настала після важкої і тривалої хвороби. Поховають політика на Новодівичому цвинтарі в москві, в родовому похованні поряд з дружиною Раїсою.

Варто нагадати, що у 1997 році Михайло Горбачов став головним героєм реклами топової на той час американської мережі ресторанів Pizza Hut, яка сьогодні шириться просторами інтернету на згадку за радянським лідером. У ролику останній президент СРСР із онукою заходить до піцерії, де обідає звичайна московська родина. Впізнавши Горбачова, сім'я починає суперечку щодо його спадщини. Старший чоловік дорікає колишньому лідеру, що той привів країну до хаосу, інший, значно молодший, наполягає на тому, що Горбачов дав росії свободу та великі перспективи.

Як наслідок конфлікт поколінь вирішує жінка похилого віку, яка зауважує, що якби Горбачова не було, росіяни не мали б можливості насолоджуватися піцою "Хат". У кінці ролика усі присутні у ресторані люди піднімаються зі своїх місць і зі шматками піци вигукують лозунг "за Горбачова".

Після того, як інформація про смерть легендарного лідера облетіла світ, користувачі мережі згадують популярну у 90-х рекламу. Дехто саркастично пов'язує смерть Горбачова та вихід американської мережі Pizza Hut з росії через її військову агресію проти України. Є й такі, хто відзначає, що пішла ціла епоха, за якою вони будуть дуже сумувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за життя говорив померлий радянський лідер Михайло Горбачов про Україну та анексію росією Криму та як підтримував українців у боротьбі проти повномасштабного вторгнення агресора.