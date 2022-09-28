"Такие награды не даются просто так": "кварталовец" Кошевой отреагировал на критику за вручение ему ордена

С начала войны они занимались волонтерской деятельностью

Актеры студии "Квартал 95", которой ранее руководил президент Украины Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и Александр Пикалов, столкнулись с волной критики от украинцев после того, как на День Независимости получили государственные ордена "За заслуги". Ясность в ситуацию внес сам Кошевой, отметивший, что они с Пикаловым с начала войны занимались волонтерской деятельностью.

Указ о награждении артистов вместе с волонтерами (Виталий Дейнега, Сергей Притула, Юрий Сапронов, Алексей Мочанов, Тарас Чмут) и другими деятелями опубликован на сайте Офиса президента. Награды вручены с формулировкой "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

По словам Кошевого, все обвинения со стороны украинцев о якобы незаслуженном получении государственной награды — безосновательны. Ведь тот факт, что они с Пикаловым не говорили о волонтерской деятельности, не означает, что они ею не занимались.

"То, что мы не говорим публично об этой волонтерской деятельности — это наше дело. До сих пор мы все делали за свой счет, не собирали донаты с других людей, поэтому нам даже в голову не приходило, что надо перед кем-то отчитываться. Кто-то другой афиширует свою волонтерскую деятельность — это его дело. Другие также за это ордена получили", — заявил он.

Звезда студии "Квартал 95" добавил, что такие ордена не даются просто так и за этим стоит большой пройденный к этому путь. При этом он отметил, что на хейт предпочитает не реагировать.

"С самого начала полномасштабного вторжения мы много хейта получаем в свой адрес. Например, кто-то распускал слухи, что мы с Пикаловым в первый день войны сбежали в Польшу. И это при том, что мы с Сашей еще 24 числа утром приезжали на каналы, выходили в прямой эфир из студии — чтобы поддержать людей, чтобы они видели, что мы в Украине, равно как и наш президент, что мы все вместе со страной", — резюмировал Евгений Кошевой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский наградил создателя "Байрактора" Халука Байрактара высокой государственной наградой.