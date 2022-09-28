"Такі нагороди не даються просто так": "кварталівець" Кошовий відреагував на критику за вручення йому ордену

Актори від початку війни займалися волонтерською діяльністю

Актори студії "Квартал 95", якою раніше керував президент України Володимир Зеленський, Євген Кошовий та Олександр Пікалов зіштовхнулися з хвилею критики від українців після того, як на День Незалежності отримали державні ордени "За заслуги". Ясність у ситуацію вніс сам Кошовий, який зазначив, що вони з Пікаловим від початку війни займалися волонтерською діяльністю.

Указ про нагородження артистів разом з волонтерами (Віталій Дейнега, Сергій Притула, Юрій Сапронов, Олексій Мочанов, Тарас Чмут) та іншими діячами опублікований на сайті Офісу президента. Нагороди вручені з формулюванням "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України".

За словами Кошового, всі звинувачення з боку українців про нібито незаслужене здобуття державної нагороди — безпідставні, адже той факт, що вони з Пікаловим не говорили про волонтерську діяльність не означає, що вони нею не займалися.

"Те, що ми не говоримо публічно про цю волонтерську діяльність — це наша справа. Досі ми все робили власним коштом, не збирали донати з інших людей, тому нам навіть на думку не спадало, що треба перед кимось звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність — це його справа. Інші також за це ордени отримали", — заявив він.

Зірка студії "Квартал 95" додав, що такі ордени не даються просто так і за цим стоїть великий пройдений до цього шлях. При цьому він зазначив, що на хейт воліє не реагувати.

"З самого початку повномасштабного вторгнення ми багато хейту отримуємо на свою адресу. Наприклад, хтось розпускав чутки, що ми з Пікаловим у перший день війни втекли до Польщі. І це при тому, що ми з Сашком ще 24 числа вранці приїжджали на канали, виходили у прямий ефір зі студії — щоб підтримати людей, щоб вони бачили, що ми в Україні, так само як і наш президент, що ми всі разом з країною", — резюмував Євген Кошовий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський нагородив творця "Байрактарів" Халука Байрактара високою державною нагородою.