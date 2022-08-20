Збив російський винищувач з рушниці – отримав нагороду: ДПСУ показала пенсіонера-героя

Пенсіонер-мисливець разом із прикордонниками 5 березня вполював ворожий Су-24

Не тільки українські артилеристи влучно, а головне масово і ще на землі випалюють російську військову авіацію, яка завдає ударів по нашим містам. На початку березня до збиття ворожого винищувача Су-24 у Чернігові долучився пенсіонер на ім’я Валерій Федорович. Він поцілив у літак зі своєї мисливської рушниці. Тепер Державна прикордонна служба України нагородила його за сміливість.

Валерій Федорович та його медаль

Як повідомили у ДПСУ, Валерій Федорович отримав із рук голови служби Сергія Дейнеко медаль "За сприяння в охороні державного кордону". Інцидент, за який пенсіонера приставили до нагороди, трапився ще 5 березня. Тоді по винищувачу, що низько кружляв і обстрілював Чернігів, били цивільні з власної зброї та прикордонники, котрі боронили місто. Але те, що влучні постріли Федоровича зробили свій внесок у приземлення ворога, було встановлено достеменно. "На другому колі як пішов (ворожий літак, – ред.), я своєю "клюшкою", хлопці, зі свого, і воно бух, падло, і впало отута", – емоційно поділився герой.

На пам'ять про свій подвиг пенсіонер взяв собі шматок збитого Су-24. Окрім боротьби з ворожою авіацією він також посильно допомагав в обороні Чернігова, зокрема ховав у своєму підвалі сусідів з дітьми. За що отримав на знак подяки дитячий малюнок, який зворушив чоловіка до сліз.

Як повідомляв "Телеграф", Чернігів разом із Києвом перебував під російським вогнем у лютому-березні, поки ворог не отримав по зубах і не відступив на початку другого місяця війни. У Чернігові окупанти залишили по собі значні руйнування. Зараз місто інтенсивно відновлюється.