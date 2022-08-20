Сбил российский истребитель из ружья – получил награду: ГПСУ показала пенсионера-героя

Пенсионер-охотник вместе с пограничниками 5 марта охотился на вражеский Су-24

Не только украинские артиллеристы метко, а главное массово и еще на земле выжигают российскую военную авиацию, которая наносит удары по нашим городам. В начале марта к сбитию вражеского истребителя Су-24 в Чернигове присоединился пенсионер по имени Валерий Федорович. Он попал в самолет из своего охотничьего ружья. Теперь Государственная пограничная служба Украины наградила его за смелость.

Валерий Федорович и его медаль

Как сообщили в ГПСУ, Валерий Федорович получил из рук главы службы Сергея Дейнеко медаль "За содействие в охране государственной границы". Инцидент, за который пенсионера приставили к награде, произошел еще 5 марта. Тогда по истребителю, низко кружившему и обстреливавшему Чернигов, били гражданские из собственного оружия и пограничники, защищавшие город. Но то, что меткие выстрелы Федоровича внесли свой вклад в приземление врага, было установлено точно. "На втором круге как ушел (вражеский самолет, – ред.), я своей "клюшкой", ребята, из своего, и оно бух, падло, и упало тут", – эмоционально поделился герой.

В память о своем подвиге пенсионер взял себе кусок сбитого Су-24. Кроме борьбы с вражеской авиацией, он также посильно помогал в обороне Чернигова, в частности прятал в своем подвале соседей с детьми. За что получил в благодарность детский рисунок, который растрогал мужчину до слез.

Как сообщал "Телеграф", Чернигов вместе с Киевом находился под российским огнем в феврале-марте, пока враг не получил по зубам и не отступил в начале второго месяца войны. В Чернигове оккупанты оставили после себя значительные разрушения. Сейчас город интенсивно восстанавливается.