Возможна ли отправка на фронт: что ждет мужчин с "белым билетом"

Если же человек не может быть мобилизованным, он должен иметь документы, подтверждающие это.

Из-за военной агрессии россии в Украине продлили сроки действия военного положения и общей мобилизации, в рамках которых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет забирают на войну защищать земли Родины. Однако, даже в рамках общепринятых правил, не все украинцы могут быть мобилизованы, ведь некоторые из них или совсем непригодны к службе в армии или ограниченно пригодны. "Телеграф" решил разобраться, куда могут отправить служить граждан мужского пола, не имея "белый билет".

Как сообщает издание "Апостроф", "белый билет" является документом, в тексте которого указывают подходящий или непригодный гражданин к службе. Вывод делают согласно данным, установленным военно-врачебной комиссией.

Призывной может быть признан:

полностью пригодным к военной службе;

ограниченно годным;

непригодным к службе в целом (т.е. указанное лицо не может быть мобилизовано, по решению ВЛК его исключают из учетных списков);

непригоден к военной службе в мирное время, однако пригоден к службе в армии на момент действия военного положения в стране.

Именно последняя из вышеперечисленных категорий во время военного положения может быть мобилизована на службу. В то же время "белый билет" предусматривает полную или ограниченную непригодность к военной службе.

Куда могут отправить

Ограниченно подходящие граждане не отправят служить в танковые и десантно-штурмовые войска. Кроме того, они не могут быть полезны в рядах морской пехоты. Однако такая категория украинцев может выполнять штабную и тыловую работу. Они могут служить в штабах, подразделениях обеспечения, территориальных центрах комплектации, а также в центрах соцподдержки военных.

Кроме того, ограниченно пригодные украинцы могут выполнять некоторые задачи и на фронте при условии, что их состояние здоровья это позволяет. При условии, что такой человек не может быть мобилизован, он должен иметь ряд документов, подтверждающих полную непригодность.

К примеру, если у вас есть "белый билет", ведь у вас на содержании трое несовершеннолетних детей, вам нужно будет документально подтвердить, что вы самостоятельно заботитесь о несовершеннолетних.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с зарплатами и рабочими местами мужчин, мобилизованных на военную службу в армию.

Также напомним, что такое демобилизация и когда стоит ее ждать в Украине.