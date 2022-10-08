Чи можлива відправка на фронт: що чекає на чоловіків із "білим квитком"

Якщо ж людина не може бути мобілізованою, вона повинна мати документи, які це підтверджують

Через військову агресію росії, в Україні подовжили терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації, в рамках яких чоловіків віком від 18 до 60 років забирають на війну боронити землі Батьківщини. Проте, навіть у рамках загальноприйнятих правил, не всі українці можуть бути мобілізовані, адже деякі з них є або зовсім непридатними до служби в армії або обмежено придатними. "Телеграф" вирішив розібратися, куди можуть відправити служити громадян чоловічої статі, котрі мають "білий квиток".

Як повідомляє видання "Апостроф", "білий квиток" є документом, у тексті якого вказують придатний або непридатний громадянин до служби. Висновок роблять згідно з даними, встановленими військово-лікарською комісією.

Призовний може бути визнаний:

повністю придатним до військової служби;

обмежено придатним;

непридатним до служби в цілому (тобто вказана особа не можу бути мобілізована, за рішенням ВЛК її виключають з облікових списків);

непридатний до військової служби у мирний час, проте є придатним до служби в армії на момент дії воєнного стану в країні.

Саме остання з вищеперелічених категорій під час воєнного стану може бути мобілізована на службу. Водночас "білий квиток" передбачає повну або ж обмежену непридатність до військової служби.

Куди можуть відправити

Обмежено придатних громадян не відправлять служити до танкових та десантно-штурмових військ. Крім того, вони не можуть бути корисними у лавах морської піхоти. Проте, така категорія українців може виконувати штабну та тилову роботу. Вони можуть служити у штабах, підрозділах забезпечення, територіальних центрах комплектації, а також у центрах соцпідтримки військових.

Крім того, обмежено придатні українці можуть виконувати деякі завдання й на фронті, при умові, що їх стан здоров’я це дозволяє. При умові, що така людина не може бути мобілізована, вона повинна мати низку документів, які підтвердять повну непридатність.

До прикладу, якщо ви маєте "білий квиток", адже у вас на утриманні троє неповнолітніх дітей, вам потрібно буде документально підтвердити, що ви самостійно опікуєтеся неповнолітніми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде із зарплатами та робочими місцями чоловіків, які мобілізовані на військову службу до армії.

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