Марьян Заблоцкий: преследование волонтеров правоохранителями должно немедленно прекратиться

Народный депутат и руководитель рабочей группы по вопросам дел волонтеров активно помогает ВСУ

С началом войны в Украине сформировалось огромное волонтерское движение, которое помогает армии и простым людям. Волонтеры чуть ли не с первых дней войны привозили бойцам, защищавшим Украину на передовой, каски, бронежилеты, тепловизоры и оптические прицелы, аптечки и автомобили. По словам президента Владимира Зеленского, волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня и всегда. Однако в последнее время волонтеры все чаще жалуются на преследования правоохранительных органов, постоянные проверки, аресты и "подставы". О том, почему так происходит и с чем это связано, мы поговорили с народным депутатом и руководителем рабочей группы по делам волонтеров Марьяном Заблоцким, который также активно помогает ВСУ.

Вклад волонтеров в сохранение жизни и боеспособности нашей армии огромен

– С началом полномасштабного вторжения России тысячи волонтеров "закрывают" огромную часть потребностей фронта. Но именно в последнее время фраза "зарабатывал на гуманитарке" начала звучать все чаще. С чем это связано?

- Я думаю, что некоторые правоохранители до сих пор не могут поверить, что кто-то за границей бесплатно получил товар на миллионы долларов, завез в Украину, подарил, а вообще ничего не оставил себе и не заработал на этом. Вот просто быть такого не может! Я имею в виду исключительно отдельных нечестных и непрофессиональных стражей порядка, такие есть во всех органах. Эти нечестные люди благодаря своей извращенной ментальности, своему видению преступников и потому, что они сами часто коррумпированы, ставят себя на место волонтеров и понимают, что они точно на этом заработали бы. Плюс "рэкетирская" ментальность, это когда сначала давайте сделаем проблему, а потом разберемся, но если мы окажемся неправы, то извинимся. Это катастрофически неправильное мышление, потому что, как только они открывают дела на волонтеров, они прекращают их работу навсегда. Деньги, которые могли и дальше брать у доноров, они уже больше никогда не получат. И это серьезный удар по армии, который сказывается на боеспособности наших ребят. Когда я общался в закрытом режиме с представителями ВСУ, я спрашивал, какой процент потребностей армии приходится на волонтеров? Так вот, обеспечение вещами, которые постоянно нужны солдатам, на начало войны было где-то 50 на 50, где 50% закрывали волонтеры, а 50% закрывалось централизованно. Сейчас это уже меняется, где-то 60% – сама армия и 40% – волонтеры.

– Украине дают помощь на миллиарды долларов. Почему тогда нужна такая активность волонтеров?

- Волонтеры преимущественно закрывают нужды, которые не может закрыть украинская армия. К примеру, 90% дронов производится в Китае, и ни под каким соусом правительство Китая их не продаст Украине. Но то, что все дроны скуплены из всех супермаркетов Европы и США для Украины – это факт. То же можно сказать об огромном количестве оптики. Когда началось полномасштабное вторжение, волонтеры сразу "обчистили" абсолютно все охотничьи магазины в Европе. Похожая ситуация с автомобилями. Сейчас такие штуки, как пикапы, остались только в дальних частях Европы. Вы их физически уже не можете найти в восточной и центральной Европе. Мы сейчас их уже находим в Швеции и Португалии. Но вообще нужно понимать, в каком состоянии находится мировая экономика. Если вы сейчас пойдете покупать новый автомобиль, даже в Европе вам скажут, что мы вам его поставим только через полгода, потому что есть дефицит чипов, каких-то запчастей. Поэтому вклад волонтеров в сохранение жизни и боеспособности нашей армии огромен. И грустно, что, как только в прессе появлялись новости, что в страну завезли какие-то полезные вещи на большие суммы, потом через несколько месяцев люди узнавали, что на них открыли какие-то уголовные дела. Я лично с этим сталкивался.

– В информационном поле сейчас фигурирует много открытых дел, связанных с волонтерами. И в последние месяцы чаще всего правоохранители "кошмарят" тех, кто возит из Европы автомобили. Что им не нравится, почему именно придрались к авто?

– Да, часто сейчас это связано с автомобилями, но знаю случаи даже с тракторами, нам же дарили и сельхозтехнику. Безусловно, в любой сфере есть свой процент мошенничества. Сбор денег на что-то не всегда оказывается волонтерством, вспомните массу объявлений в соцсетях о якобы больных детях. Это часто откровенное мошенничество, и этим занимаются беспринципные люди. Настоящий волонтер мутными делами не будет заниматься. Конечно, у кого-то может быть соблазн, например, взять деньги в двух местах, если вам уже там международный донор уплатил что-то, то здесь за это взять деньги во второй раз. Но среди всех людей, которых я встречал, конечно, что никто так не сделает, а наоборот, как правило, все заканчивается тем, что ты еще и сам доплачиваешь из своего кармана.

– Почему правоохранители акцентируют именно на авто?

– По моему мнению, это максимально глупо. Риски мошенничества именно с автомобилем почти нулевые. Если вы сюда завезли автомобиль по письму из воинской части или через благотворительный фонд, то вы уже никогда в жизни не переоформите его на частное лицо. Теоретически можно предположить, что вы завезли авто через благотворительный фонд, а какое-то третье лицо им пользуется. Но это третье лицо никогда не будет владельцем этого автомобиля, а его статус будет даже хуже, чем у евробляхи. Евробляхи всегда были не очень приятным явлением, потому что по документам владелец "латвиец", и вы понимаете, что история рано или поздно может закончиться, как она и закончилась. Поэтому сейчас нет такого рынка, при котором завозились бы авто как бы под армию, а на самом деле на авто катался бы кто-то другой. Наверное, редкие случаи есть, но массовых не было точно.

– Вы писали в постах в соцсетях, что лично заводили в МВД волонтеров, по которым открыли уголовные дела. В частности, о Юрии Музычуке, в отношении которого руководитель Национальной позиции Игорь Клименко написал пост и обвинил активистов в краже. Что вы увидели в этих делах и почему МВД отдельно изучает этот вопрос?

- Я думаю, в случае Музычука и Дзиндры, Игоря Клименко подставили очень сильно. Клименко лично меня набрал после того, как я начал стучать во все двери и предложил разобраться с этим "кейсом" отдельно. В деле Дзиндры и Музычука я очень удивлен, что правоохранители могут вести себя так подло. Я этих волонтеров знаю лично, и их многие знают. Они успешные бизнесмены и 100% не воруют. Один из них – конструктор программного обеспечения, второй тоже, третий — владелец сетей ресторанов, им не нужно зарабатывать деньги в каком-то другом бизнесе, тем более на армии и на торговле авто. Совершенно достойные люди. Однако полиция считает, что они точно зарабатывают на привозе автомобилей. И это после того как они привезли 80 автомобилей для армии. Правоохранители сделали отвратительную подставу, волонтерам позвонил по телефону их агент и начал давить на жалость: "Помогите, пожалуйста, у меня ребята прямо вот-вот едут на Донбасс, очень быстро надо достать автомобили, можете мне переуступить те, что вы уже завезли, я вам отдам деньги, а вы купите для тех частей новые". Волонтеры не хотели этого делать, но потом согласились, потому что если ты слышишь, что что-то очень нужно военным, то всегда помогаешь. А провокатор говорил о том, что хочет передать автомобиль именно военным. Они и согласились, но предупредили тех, кому сначала хотели поставить авто, и сказали, что привезут им несколько позже другие автомобили. И со спокойной душой передали авто провокатору.

Их арестовали и теперь обвиняют, что по акту должна быть бесплатная передача авто, но волонтеры взяли деньги. В чем абсурд этой ситуации? Их не провоцировали на преступление, им давили на жалость: "помогите ВСУ". Мне от таких действий противно. Их не поймали на никаком преступлении, а искусственно сделали документальную подставу под абсолютно фейковую историю. И это теперь имеет свои последствия. Для этих волонтеров какие-либо новые взносы от иностранцев теперь закрыты навсегда. И это только одна из историй. Лично я считаю, что правоохранители, которые придумывали эти отвратительные подставы, они, во-первых, должны компенсировать Вооруженным Силам весь вред, который они нанесли. Они должны за свой счет купить те автомобили, которые могли бы купить эти волонтеры. А во-вторых, если им нечем заняться в правоохранительных органах, наверное, лучше пусть послужат на фронте. Хотя, сомневаюсь, нужны ли такие "воины" Украине.

- На днях вы еще встречались по этому поводу с представителями МВД. Удалось ли донести до них информацию?

- Мне кажется, что они нас услышали, потому что в МВД работают патриоты. Многие работники МВД уже погибли на фронте. Следователи просто манипулируют и обманывают свое руководство. Например, приносят документы и показывают, мол, смотрите, автомобили куплены менее чем за тысячу евро, а волонтеры их продавали за пять. Ну да, все покупаемые в Европе автомобили покупаются формально, не по настоящей себестоимости, потому что так легче пересечь границу, ведь для всего, что стоит свыше €1000, нужны дополнительные документы. Плюс те, кто продают автомобиль, не хотят декларировать свой доход перед налоговой. Поэтому практически все сделки с европейцами проходят по стоимости ниже €1000, сколько бы ни стоил автомобиль на самом деле. Некоторые нечестные сотрудники МВД и СБУ, особенно из Львовской области, придумывали много историй, манипулируя этой темой.

Мы все боремся против одного врага

- Исправит ли ситуацию появление в законодательстве понятия "волонтерская" помощь, а не только "гуманитарная"?

– Нет, чтобы исправить ситуацию, нужно просто и доступно объяснить правоохранительным органам, что они не должны вредить армии. Это – главный посыл. Прежде чем преследовать волонтера, они должны быть на миллиард процентов уверены, что принесут больше пользы, чем вреда. И я думаю, что всем правоохранителям нужно организовать тренинг и объяснить, как волонтеры "добывают" деньги за границей. Потому что меня очень удивляли фразы, которые я слышал. Например: "почему это волонтеры пиарятся, если это иностранцы дают деньги?" Ну, не бывает такого, что иностранец просто пришел и ищет, кому здесь дать деньги. Ты за этими иностранцами бегаешь, уговариваешь. А за любым богатым иностранцем бегают все, кто ищет деньги. И ты здесь буквально "конкурируешь" с теми, кто ищет деньги на голодающих жителей Африки или больных маленьких детей, и тебе нужно объяснить, почему нужно дать деньги именно тебе. А чтобы получить эти деньги, ты должен сконструировать для донора целую сеть, потому что во всех западных странах, если ты даешь деньги, ты получаешь налоговые льготы от государства. Это очень непросто, потому что все это очень жестко контролируется. Получили эти деньги, потом нужно купить нужные вещи, а это тоже непросто, потому что существует дефицит.

И даже если ты купил, это еще не значит, что ты уже сюда их завез и все будет хорошо. Почему? Вот автомобиль – это всегда риск. Ты покупаешь его, например, во Франции за 4000-5000 евро и везешь в Украину. Многие из них ломаются по дороге. В одной такой машине я ехал из Польши, ее купили за €5000, мы были счастливы, но по дороге разлетелся двигатель, пришлось потратить еще €3000 сверху. И я при этом часто слышу фразу, что "одни воюют, а волонтеры катаются по Европе, и им весело". Совершенно нелепые формулировки, непонимание, что это такое. Понятно, что всякий, кто ворует помощь, которая предназначается для армии, должен быть наказан. Но правоохранители перед тем, как действовать, должны понимать и быть уверены, что там воруют 100%, просто даже с моральной точки зрения. А сейчас некоторые из них имеют такую логику, что все волонтеры развлекаются в Европе, они на этих поездках точно зарабатывают, и с этим нужно что-то делать, а если мы не правы – извинимся. Реальность такова, что даже если просто открыто дело, даже еще не опубликованное в прессе, – все, фонд, считай, закрыт.

- Как сейчас лучше действовать волонтерам, пригоняющим авто? Что делать с этой ситуацией?

- Я думаю, что если в ближайшее время отдельные сотрудники МВД и СБУ не успокоятся, а у меня после разговора с их руководством есть надежда, что у них будет серьезное политическое изменение позиции по этому вопросу, то волонтеры морально имеют право сделать все, что считают нужным. Я знаю, что некоторые волонтеры рассматривают возможность публичных акций. Правда на их стороне. Но, как я отмечал, руководство наших силовых ведомств — очень патриотичные люди. Их сотрудники тоже воюют. Мы все боремся против одного врага. Я уверен, что в ситуации разберутся и прояснят отдельным "творческим" следователям моральную и правовую сторону этого вопроса.