Мар'ян Заблоцький: переслідування волонтерів правоохоронцями має негайно припинитись

Народний депутат та керівник робочої групи стосовно питань справ волонтерів активно допомагає ЗСУ

З початком війни в Україні сформувався величезний волонтерський рух, який допомагає армії та простим людям. Волонтери мало не з перших днів війни привозили бійцям, які захищали Україну на передовій, каски, бронежилети, тепловізори та оптичні приціли, аптечки та автомобілі. За словами президента Володимира Зеленського, волонтерство зробило Україну непереможною у 2014 році та робить нашу державу непереможною сьогодні та завжди. Проте останнім часом волонтери все частіше скаржаться на переслідування з боку правоохоронних органів, постійні перевірки, арешти та "підстави". Про те, чому так відбувається і з чим це пов'язано, ми поговорили з народним депутатом та керівником робочої групи стосовно питань справ волонтерів Мар'яном Заблоцьким, який також активно допомагає ЗСУ.

Внесок волонтерів у збереження життя та боєздатності нашої армії величезний

- З початком повномасштабного вторгнення Росії тисячі волонтерів "закривають" величезну частину потреб фронту. Але саме останнім часом фраза "заробляв на гуманітарці" почала звучати все частіше. З чим це пов'язано?

- Я думаю, що деякі правоохоронці досі не можуть повірити, що хтось за кордоном безкоштовно отримав товар на мільйони доларів, завіз в Україну, подарував, а собі взагалі нічого не залишив собі та не заробив на цьому. Ото просто бути такого не може! Я маю на увазі виключно окремих нечесних та нефахових правоохоронців, такі є у всіх органах. Ці нечесні люди завдяки своїй збоченій ментальності, своєму баченню злочинців і тому, що вони самі часто корумповані, ставлять себе на місце волонтерів і розуміють, що вони б точно на цьому заробили. Плюс "рекетирська" ментальність, це коли спочатку давайте зробимо проблему, а потім розберемося, але якщо ми виявимося неправі, то вибачимося. Це катастрофічно неправильне мислення, бо як тільки вони відкривають справи на волонтерів, вони припиняють їхню роботу назавжди. Гроші, які могли й надалі брати у донорів, вони вже більше ніколи не отримають. І це серйозний удар по армії, який дуже позначається на боєздатності наших хлопців. Коли я спілкувався у закритому режимі з представниками ЗСУ, я їх питав, який відсоток потреб армії припадає на волонтерів? Так от забезпечення речами, які постійно потрібні солдатам, на початок війни було десь 50 на 50, де 50% закривали волонтери, а 50% закривалося централізовано. Нині це вже змінюється, десь 60% – сама армія та 40% – волонтери.

- Україні дають допомогу на мільярди доларів. Чому тоді потрібна така активність волонтерів?

- Волонтери переважно закривають ті потреби, які не може закрити українська армія. Наприклад, 90% дронів виробляється в Китаї, і ні під яким соусом уряд Китаю їх не продасть Україні. Але те, що всі дрони скуплені з усіх супермаркетів Європи та США для України – це факт. Те саме можна сказати про величезну кількість оптики. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то волонтери одразу "обчистили" абсолютно всі мисливські магазини в Європі. Схожа ситуація із автомобілями. Зараз такі штуки, як пікапи, залишилися тільки в далеких частинах Європи. Ви їх фізично не можете вже знайти у східній та центральній Європі. Ми зараз їх уже знаходимо у Швеції та Португалії. Але й загалом треба розуміти, у якому стані перебуває світова економіка. Якщо ви зараз підете купувати новий автомобіль, навіть у Європі вам скажуть, що ми вам його поставимо лише за півроку-рік, бо є дефіцит чіпів, якихось запчастин. Тому внесок волонтерів у збереження життя та боєздатності нашої армії величезний. І сумно, що як тільки в пресі з'являлися новини, що в країну завезли якісь корисні речі на великі суми, то потім через кілька місяців люди дізнавалися, що на них відкрили якісь кримінальні справи. Я особисто з цим стикався.

- В інформаційному полі зараз фігурує багато відкритих справ, пов'язаних із волонтерами. І в останні місяці найчастіше правоохоронці "кошмарять" тих, хто возить з Європи автомобілі. Що їм не подобається, чому саме причепилися до авто?

- Так, часто зараз це пов'язано з автомобілями, але знаю випадки навіть із тракторами, нам же дарували й сільгосптехніку. Безумовно, у будь-якій сфері є свій відсоток шахрайства. Збір грошей на щось не завжди виявляється волонтерством, згадайте масу оголошень у соцмережах про нібито хворих дітей. Це часто відверте шахрайство, і цим займаються безпринципні люди. Справжній волонтер каламутними справами не займатиметься. Звичайно, у когось може бути спокуса, наприклад, взяти гроші у двох місцях, якщо вам уже там міжнародний донор сплатив щось, то тут за це взяти гроші вдруге. Але серед усіх людей, яких я зустрічав, ясна річ, що ніхто так не зробить, а навпаки, як правило, все закінчується тим, що ти ще й сам доплачуєш зі своєї кишені.

- Чому правоохоронці акцентують саме на авто?

- На мою думку, це максимально глупо. Ризики шахрайства саме з авто майже нульові. Якщо ви сюди завезли автомобіль за листом з військової частини або через благодійний фонд, то ви вже ніколи в житті не переоформите його на приватну особу. Теоретично можна припустити, що ви завезли авто через благодійний фонд, а якась третя особа ним користується. Але ця третя особа ніколи не буде власником цього автомобіля, а його статус буде навіть гіршим, ніж у євробляхи. Євробляхи завжди були не дуже приємним явищем, бо за документами власник "латвієць", і ви розумієте, що історія рано чи пізно може закінчитися, як вона і закінчилася. Тому зараз немає такого ринку, при якому б завозилися авто як би під армію, а насправді на авто катався б хтось інший. Напевно, поодинокі випадки є, але масових не було точно.

- Ви писали в постах у соцмережах, що особисто заводили в МВС волонтерів, по яких відкрили кримінальні справи. Зокрема про Юрія Музичука, стосовно якого керівник Національної позиції Ігор Клименко робив пост та звинуватив активістів в крадіжці. Що ви побачили в цих справах і чому МВС окремо вивчає це питання.

- Я думаю, у випадку Музичука та Дзиндри, Ігора Клименка підставили дуже сильно. Пан Клименко особисто мене набрав після того, як я почав стукати у всі двері і запропонував розібратись з цим "кейсом" окремо. У справі Дзиндри та Музичука я дуже здивований, що правоохоронці можуть поводитися так підло. Я цих волонтерів знаю особисто, і їх багато хто знає. Вони успішні бізнесмени, та 100% не крадуть. Один із них конструктор програмного забезпечення, другий теж, третій — власник мереж ресторанів, їм не треба заробляти гроші в якомусь іншому бізнесі, тим більше на армії та на торгівлі авто. Абсолютно гідні люди. Але поліція вважає, що вони точно заробляють на привезенні автомобілів. І це після того, як вони привезли 80 автомобілів для армії. Правоохоронці зробили огидну підставу, волонтерам зателефонував їхній агент і почав тиснути на жалість: "Допоможіть, будь ласка, у мене хлопці прямо ось-ось їдуть на Донбас, дуже швидко треба дістати автомобілі, можете мені переуступити ті, що ви вже завезли, я вам віддам гроші, а ви купите для тих частин нові". Волонтери не хотіли цього робити, але потім погодилися, бо якщо ти чуєш, що щось дуже треба військовим, то завжди допомагаєш. А провокатор говорив про те, що хоче передати авто саме військовим. Вони й погодилися, але попередили тих, кому спочатку хотіли поставити авто, та сказали, що привезуть їм трохи згодом інші автомобілі. І зі спокійною душею передали авто провокатору.

Їх заарештували і тепер звинувачують, що за актом має бути безкоштовна передача авто, але волонтери взяли гроші. У чому абсурд цієї ситуації? Їх не провокували на злочин, їм тиснули на жалість: "допоможіть ЗСУ". Мені від таких дій гидко. Їх не упіймали на ніякому злочині, а штучно зробили документальну підставу, під абсолютно фейкову історію. І це тепер має свої наслідки. Для цих волонтерів будь-які нові внески від іноземців тепер закриті назавжди. І це лише одна з історій. Особисто я вважаю, що правоохоронці, які вигадували ці огидні підстави, вони, по-перше, мають компенсувати Збройним Силам усю ту шкоду, що вони зробили. Вони мають за власні кошти купити ті автомобілі, які могли б купити ці волонтери. А по-друге, якщо їм нема чим зайнятися в правоохоронних органах, напевно, краще нехай послужать на фронті. Хоча, сумніваюся, чи потрібні такі "вояки" Україні.

- Днями ви ще зустрічалися із цього приводу з представниками МВС. Чи вдалося донести до них інформацію?

- Мені здається, що вони нас почули, бо у МВС працюють патріоти. Багато працівників МВС уже загинуло на фронті. Слідчі просто маніпулюють та обманюють своє керівництво. Наприклад, приносять документи та показують, мовляв, дивіться, автомобілі куплені менш ніж за тисячу євро, а волонтери їх продавали за п’ять. Ну так, усі автомобілі, що купуються в Європі, купуються формально, не за справжньою собівартістю, бо так легше перетнути кордон, адже для всього, що коштує понад €1000, потрібні додаткові документи. Плюс ті, хто продають автомобіль, не хочуть декларувати свого доходу перед податковою. Тому практично всі угоди з європейцями проходять за вартістю, нижчою від €1000, скільки б не коштував автомобіль насправді. Деякі нечесні співробітники МВС та СБУ, особливо зі Львівської області, вигадували багато історій, маніпулюючи цією темою.

Ми всі боремось проти одного ворога

- Чи виправить ситуацію поява у законодавстві поняття "волонтерська" допомога, а не лише "гуманітарна"?

- Ні, щоб виправити ситуацію, потрібно просто і доступно пояснити правоохоронним органам, що вони не повинні шкодити армії. Це – головне посилання. Перед тим, як переслідувати волонтера, вони мають бути на мільярд відсотків впевнені, що вони принесуть більше користі, ніж шкоди. І я думаю, що всім правоохоронцям потрібно організувати тренінг і пояснити, як волонтери "добувають" гроші за кордоном. Тому що мене дуже дивували фрази, які я чув. Наприклад: "чому це волонтери піаряться, якщо це іноземці дають гроші?" Ну, не буває такого, що іноземець просто прийшов і шукає, кому тут дати гроші. Ти за цими іноземцями бігаєш, умовляєш. А за будь-яким багатим іноземцем бігають усі, хто шукає гроші. І ти тут буквально "конкуруєш" із тими, хто шукає гроші на голодуючих жителів Африки, або хворих маленьких дітей, і тобі треба пояснити, чому треба дати гроші саме тобі. А щоб отримати ці гроші, ти маєш сконструювати для донора цілу мережу, бо у всіх західних країнах, якщо ти даєш гроші, то ти отримуєш податкові пільги від держави. Це дуже непросто, бо там усе це дуже жорстко контролюється. Отримали ці гроші, потім треба купити потрібні речі, а це також непросто, бо існує дефіцит.

І навіть якщо ти купив, це ще не означає, що ти вже сюди їх завіз і все буде гаразд. Чому? Ось автомобіль – це завжди ризик. Ти купуєш його, наприклад, у Франції за €4000-5000 і везеш в Україну. Багато хто з них ламається дорогою. В одній такій машині я їхав із Польщі, її купили за €5000, ми були щасливі, але дорогою розлетівся двигун, довелося витратити ще €3000 зверху. І я при цьому часто чую фразу, що "одні воюють, а волонтери катаються Європою, і їм весело". Абсолютно безглузді формулювання, нерозуміння, що це таке. Зрозуміло, що будь-хто, хто краде допомогу, яка призначається для армії, має бути покараний, але правоохоронці перед тим, як діяти, повинні розуміти і бути впевнені, що там крадуть 100%, просто навіть із моральної точки зору. А зараз деякі з них мають таку логіку, що всі волонтери розважаються в Європі, вони на цих поїздках точно заробляють, і з цим треба щось робити, а якщо ми не праві – вибачимося. Реальність така, що навіть якщо є просто відкрита справа, навіть ще не опублікована в пресі – все, фонд, вважай, закритий.

- Як зараз краще діяти волонтерам, які приганяють авто? Що робити із цією ситуацією?

- Я думаю, що якщо найближчим часом окремі співробітники МВС і СБУ не вгамуються, а в мене після розмови з їхнім керівництвом є надія, що у них буде серйозна політична зміна позиції з цього питання, то волонтери моральному матимуть право зробити все, що вважають за потрібне. Знаю, що деякі волонтери розглядають можливість публічних акцій. Правда на їхній стороні. Але, як я зазначав, керівництво наших силових відомств — точно дуже патріотичні люди. Їхні співробітники теж воюють. Ми всі боремось проти одного ворога. Я впевнений, що в ситуації розберуться і прояснять окремим "творчим" слідчим моральну і правову сторону цього питання.