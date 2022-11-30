В Херсонской области простятся с внезапно умершим прокурором и воином ВСУ (фото)

В скорби за мужем его родные, друзья, коллеги и все неравнодушные украинцы

Пока украинцы оплакивают гибель юного героя Павла Думанского, отдавшего жизнь за будущее Родины, многострадальную Херсонщину всколыхнуло еще одно печальное известие о преждевременной смерти прокурора Дмитрия Бугрименко.

Как в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе херсонской областной прокуратуры, у умершего 39-летнего мужчины, потратившего около 15 лет жизни служению государства, остались двое несовершеннолетних сыновей, 6 и 11 лет. Пока совместно с семьей Бугрименко в скорби за ним его друзья, а также руководство и коллектив "органов".

"В августе Дмитрий вступил в ряды Вооруженных сил Украины и был уволен от работы на период военной службы по призыву во время мобилизации. Выражаем искренние соболезнования родным по поводу преждевременной смерти сына, отца, мужа и склоняем головы в глубокой скорби. Светлая память!", – говорится в тексте публикации.

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Согласно имеющейся информации, воин умер внезапно от сердечного приступа, когда находился на территории полевого лагеря Десантно-штурмовых войск. Там Бугрименко и проходил нелегкую военную службу, защищая Родину от российского врага.

Коллеги погибшего по службе рассказывают, что он был очень добрым, справедливым и спокойным человеком. В то же время, все рабочие задачи выполнял ответственно и скрупулезно.

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