Впервые в истории: украинцы удивили социологов кардинальным изменением взглядов

Новые показатели существенно отличаются от тех, которые были в предыдущие годы

Впервые за годы истории современной Украины украинское общество начало считать, что вокруг существуют определенные общепризнанные нормы.

Так, согласно данным Социологической группы "Рейтинг", которая провела опрос под названием "Украина в условиях войны", на данном этапе украинское общество характеризуется почти одинаковым количеством лиц, считающих, что в нашем обществе отсутствуют общепризнанные нормы (аномическое состояние), и лиц, которые, наоборот, считают, что такие нормы существуют (неаномическое состояние). Количество первых составляет 46%, а вторых – 48%. Сообщается, что еще о шести процентах опрошенных сложно сделать вывод по поводу их принадлежности к той или иной группе.

В опубликованном материале отмечается, что данные показатели существенно отличаются от тех, которые были в предыдущие годы.

"На протяжении всей истории современной Украины в обществе доминировало аномическое состояние, которое очень медленно и непоследовательно ослабевало (с 82% в 1992 до 72% в 2021). Но после начала широкомасштабной войны россии против Украины в начале 2022 года аномические настроения существенно уменьшились и перестали быть определяющими, хотя и остаются достаточно распространенными", — сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

Социологи выяснили, что в настоящее время ключевыми причинами существования аномических настроений в украинском обществе является "неуверенность в будущем и чувство разрушения того, во что верили их родители".

"Эти наблюдения целиком вкладываются в логику того, что сейчас происходит в Украине. В то же время, абсолютное большинство респондентов четко понимает, что происходит вокруг них, а также уверены в своих оценках того, что сейчас верно, а что нет", — говорится в материале.

Полученные в ходе опроса граждан данные свидетельствую о том, что отличия относительно аномического состояния присутствуют среди жителей разных типов поселений, возрастов и респондентов разного пола:

чем больше размер населенного пункта, тем менее распространено чувство аномии;

аномическое состояние становится более распространенным с увеличением возраста;

ощущение аномии слабее среди мужчин по сравнению с женщинами

Сообщается, что опрос был проведен среди 1000 респондентов с помощью телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что согласно данным опросов украинцы измели свое отношение к ядерной угрозе.

Также мы сообщали о том, что поляки дали ответ о том, испортило ли падение ракеты на их территории отношение к украинцам.