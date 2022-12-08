Вперше в історії: українці здивували соціологів кардинальною зміною поглядів

Нові показники суттєво відрізняються від тих, що були у попередні роки

Вперше за роки історії сучасної України українське суспільство почало вважати, що довкола існують певні загальновизнані норми.

Так, згідно з даними Соціологічної групи "Рейтинг", яка провела опитування під назвою "Україна в умовах війни", на даному етапі українське суспільство характеризується майже однаковою кількістю осіб, які вважають, що в нашому суспільстві відсутні загальновизнані норми (аномічний стан) та осіб, які, навпаки, вважають, що такі норми існують (неаномічний стан). Кількість перших складає 46%, а других – 48%. Повідомляється, що ще про шість відсотків опитаних складно зробити висновок з приводу їхньої приналежності до тієї чи іншої групи.

В опублікованому матеріалі зазначається, що дані показники суттєво відрізняються від тих, що були у попередні роки.

"Протягом усієї історії сучасної України в суспільстві домінував аномічний стан, який дуже повільно і непослідовно слабшав (з 82% у 1992 до 72% у 2021). Але після початку широкомасштабної війни Росії проти України на початку 2022 року аномічні настрої суттєво зменшилися та перестали бути визначальними, хоч і залишаються досить поширеними", — повідомляє Соціологічна група "Рейтинг".

Соціологи з’ясували, що наразі ключовими причинами існування аномічних настроїв в українському суспільстві є "невпевненість у майбутньому та почуття руйнування того, у що вірили їхні батьки".

"Ці спостереження цілком вкладаються в логіку того, що зараз відбувається в Україні. Водночас абсолютна більшість респондентів чітко розуміє, що відбувається навколо них, а також упевнені у своїх оцінках того, що зараз вірно, а що ні", — йдеться у повідомленні. у матеріалі.

Отримані в ході опитування громадян дані свідчать про те, що відмінності щодо аномічного стану присутні серед мешканців різних типів поселень, віку та респондентів різної статі:

чим більший розмір населеного пункту, тим менш поширене почуття аномії;

аномічний стан стає більш поширеним із збільшенням віку;

відчуття аномії слабше серед чоловіків у порівнянні з жінками

Повідомляється, що опитування було проведено серед 1000 респондентів за допомогою телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що згідно з даними опитувань , українці зміли своє ставлення до ядерної загрози.

Також ми повідомляли про те, що поляки дали відповідь, чи зіпсувало падіння ракети на їхній території ставлення до українців.