Украинцы изменили отношение к ядерной угрозе со стороны россии: о чем говорят последние опросы

Жители Украины перестали верить в "страшилки" о нанесении ядерного удара со стороны россии

За последние несколько месяцев уверенность украинцев в том, что россия может нанести ядерный удар по Украине, значительно уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В начале октября текущего года среди 1000 украинцев на основе произвольной выборки мобильных телефонных номеров был проведен опрос по вероятности применения ядерного оружия россиянами. Согласно результатам, две трети не верят в то, что путин использует этот метод во время войны с Украиной. Следует отметить, что с апреля эта уверенность значительно выросла.

Еще больше респондентов не верят в то, что россия может ударить ядерным оружием по странам НАТО. По данным социологов, 84% опрошенных украинцев уверены, что такого сценария не произойдет.

Также в ходе опроса людей спрашивали о том, в правильном ли направлении движутся дела в стране, почти через восемь месяцев полномасштабной войны с рф. В этом опросе зафиксирован рекордный показатель за всю историю наблюдений — 86% респондентов считают, что дела в стране действительно идут в правильном направлении.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что глава ГУР Буданов рассказал, сколько еще у россии ракет и почему именно сейчас оккупанты начали усиленно использовать иранские дроны "Шахеды".

Также Телеграф писал, что политический аналитик оценил возможность применения ядерного оружия против Украины и назвал 15 причин, по которым этого не нужно бояться украинцам.