Расстрел в одесской бильярдной в декабре 2021: задержан организатор убийства

Задержанный организовал убийство из мести

В среду, 4 января, в Праге местной полицией был задержан 38-летний азербайджанский криминальный авторитет Полад (Фолад) Омаров по прозвищу "Полад". Его считают предводителем боевого крыла и правой рукой 46-летнего вора в законе Намика Салифова ("Намик Бакинский").

"Приняли" авторитета на встрече с близким родственником. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает сайт Dетектив-Info.

Мужчину подозревают в "букете" различных преступлений в ряде стран, в числе которых и убийство в Украине. Речь идет о расстреле 28 декабря 2021 года в бильярдном клубе "Арена".

Тогда гражданин Азербайджана Шохраддин Гулийев в помещении клуба из пистолета убил Назира Алиева, который тоже пользовался славой криминального авторитета, а также был близок к известному вору в законе Лоту Гули (настоящее имя — Надир Салифов), которого расстреляли в Турции в 2020 году.

По одной из версий, стрельба произошла из-за передела сфер влияния в криминальном мире Одесской области.

По другим же данным, убийство Алиева случилось из-за расстрела Лоту Гули – якобы Алиев возглавлял охрану убитого вора в законе и мог быть причастен к его убийству, лишив шефа охраны в роковой для него день. За смерть же Лоту Гули "Полад" якобы и отомстил по приказу своего шефа и брата Гули – "Намика".

Кроме этого убийства, за Поладом Омаровым числится обвинение в похищении члена правления Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Абдуллаева 11 декабря 2017 года, за которого требовали выкуп в 750 тысяч долларов. Тогда заложника удалось спасти, а похитителей задержать. В марте 2018 года "Полад" был объявлен в национальный розыск в Украине.

Полад Омаров на сайте МВД Украины

Однако Dетектив-Info пишет, что с высокой долей вероятности "Полада" передадут в США, где ему грозит 32 года тюрьмы.

Напомним, что в конце декабря в Киеве были задержаны воры в законе "Умка" и "Лаша Сван", осуществлявшие криминальный контроль над Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областями и частью Западного региона. Им грозит до 15 лет за "распространение преступного влияния".