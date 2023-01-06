Розстріл в одеській більярдній у грудні 2021 року: затримано організатора вбивства

Затриманий організував вбивство з помсти

У середу, 4 січня, у Празі місцевою поліцією було затримано 38-річного азербайджанського кримінального авторитету Полад (Фолад) Омаров на прізвисько "Полад". Його вважають ватажком бойового крила та правою рукою 46-річного злодія в законі Наміка Саліфова ("Намик Бакінський").

"Прийняли" авторитету на зустрічі із близьким родичем. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє сайт Dетектив-Info.

Чоловіка підозрюють у "букеті" різних злочинів у низці країн, серед яких і вбивство в Україні. Йдеться про розстріл 28 грудня 2021 року у більярдному клубі "Арена".

Тоді громадянин Азербайджану Шохраддін Гулійєв у приміщенні клубу з пістолета вбив Назіра Алієва, який також мав славу кримінального авторитету, а також був близьким до відомого злодія в законі Лоту Гулі (справжнє ім’я — Надір Саліфов), якого розстріляли в Туреччині 2020 року.

За однією з версій, стрілянина сталася через переділ сфер впливу в кримінальному світі на Одещині.

За іншими даними, вбивство Алієва сталося через розстріл Лоту Гулі — нібито Алієв очолював охорону вбитого злодія в законі і міг бути причетний до його вбивства, позбавивши шефа охорони в фатальний для нього день. За смерть Лоту Гулі "Полад" нібито і помстився за наказом свого шефа і брата Гулі — "Намика".

Крім цього вбивства, за Поладом Омаровим значиться звинувачення у викраденні члена правління Об’єднаної діаспори азербайджанців України Хікмета Абдуллаєва 11 грудня 2017 року, за якого вимагали викуп 750 тисяч доларів. Тоді заручника вдалося врятувати, а викрадачів затримати. У березні 2018 року "Полад" було оголошено у національний розшук в Україні.

Полад Омаров на сайті МВС України

Проте Dетектив-Info пише, що з високою ймовірністю "Полада" передадуть до США, де йому загрожує 32 роки в’язниці.

Нагадаємо, що наприкінці грудня в Києві було затримано злодіїв у законі "Умка" та "Лаша Сван", які здійснювали кримінальний контроль над Дніпропетровською, Одеською, Миколаївською, Запорізькою областями та частиною Західного регіону. Їм загрожує до 15 років за "поширення злочинного впливу".