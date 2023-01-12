Меньше читайте страшилки в интернете: психолог развеял популярный миф о войне и ПТСР

Если у человека была какая-то фобия или тревожность, то война могла их обострить

Развязанная россией война так или иначе влияет на всех украинцев. Социальный психолог Олег Покальчук объянил, как боевые действия отражаются на психическом здоровье граждан, находящихся в тылу, и развеял популярный миф о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР).

По мнению Покальчука, которое он высказал в интервью "Телеграфу", в большинстве случаев ухудшение эмоционального состояния украинцев не является следствием ПТСР.

"То, что мы наблюдаем, это — боевой психологический стресс, разного рода неврозы, невротические или психотические реакции. Психиатрия имеет огромную шкалу разного рода таких посттравматических расстройств, но это далеко не всегда ПТСР", — объяснил Покальчук.

При этом эксперт отметил, что ПТСР диагностируется не ранее, чем через полгода после окончания боевых действий.

"Поэтому, когда сейчас медиа изучили словосочетание "посттравматическое стрессовое расстройство" и массово начинают писать о нем совершенно нелепые вещи, люди находят у себя подобного рода диагнозы. Это, как раньше, было популярное слово "депрессия". В таком случае я говорю, если бы у вас действительно была депрессия, вы бы физически не могли произнести это слово", — рассказал психолог.

Покальчук посоветовал, гражданам, которые сильно переживают за свое здоровье не зацикливаться на этом и не выискивать у себя лишних проблем.

"Для начала нужно меньше читать в интернете, как лучше переживать эти трагические военные новости. Не знаю, как сейчас, но раньше у медиков встречалась так называемая "болезнь третьего курса", когда студенты изучали общую диагностику, они находили у себя сразу все болезни", — рассказывает Покальчук.

При этом, если и говорить о различных психических патологиях, то сама война, по заявлению психолога, ничего нового не создает, а обостряет лишь то, что и до этого находилось в умах людей.

"То есть, если у человека была какая-то фобия или тревожность, война их обострила. Или если у граждан были определенные межличностные конфликты, то они обострились из-за всеобщей невротизации", — заверил психолог.

О том, почему так трудно переубеждать сторонников россии, и что делать с предателями Украины, читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Война ничего не меняет, она все обостряет": социальный психолог о том, почему фанатов "русского мира" не переделать".

Напомним, ранее мы писали о том, что военный предсказал последствия войны в Украине.