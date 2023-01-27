"Эра продакшн" Виталия Кропачева помогала с трансляцией совместного телемарафона после ракетного удара по телевышке в Киеве

Телеканал Ukraine World News с 1 февраля планирует присоединиться к трансляции совместного марафона

Телеканал Ukraine World News, владельцем которого является бизнесмен Виталий Кропачев, с 1 февраля планирует присоединиться к трансляции совместного марафона под логотипом "Так TV". Это уже не первый случай, когда бизнесмен поддержал общий продукт украинских медийщиков. После ракетного удара России по телевышке в Киеве 1 марта Кропачев предоставил свое оборудование для транслирования сигнала телемарафона.

"Когда россияне атаковали телевышку, в Киеве и области прекратился цифровой сигнал марафона. "Эра продакшн" уже имела к тому времени новый передатчик, сервер и собственную антенну, и владелец компании Кропачев предоставил свои мощности для обеспечения бесперебойного сигнала", — рассказала директор "Эра продакшн" Татьяна Деменева.

По словам Деменевой, "Эра продакшн" поддерживала сигнал два месяца, включая 30 апреля.

"По согласованию с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, мы выключили наших клиентов, включили сигнал ключевых вещателей, которые транслировали национальный телемарафон, а именно "1+1", "Суспільне" и другие", — сообщила Деменева.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по киевской телебашне 1 марта 2022 года. В результате удара погибли 5 человек, пострадала аппаратура башни и технические помещения.

Кропачев приобрел "Эру продакшн" в декабре 2021 года. ООО "Эра продакшн" имеет уникальную лицензию на вещание, которая позволяет трансляцию телеканалов в цифровом эфирном вещании, имея только одну из трех лицензий: на спутниковое вещание, вещание ОТТ или аналогово-эфирное вещание в Киеве и области. Согласно лицензии компании "Эра продакшн" предусмотрена возможность трансляции 12 программ.

Виталий Кропачев – украинский бизнесмен из Донецкой области, меценат. Главное направление деятельности – угольный бизнес. Имеет также активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. Обладает и медиа-активами, среди них "Эра продакшн" и телеканал Ukraine World News.