"Ера продакшн" Віталія Кропачова допомагала з трансляцією спільного телемарафону після ракетного удару по телевежі у Києві

Телеканал Ukraine World News з 1 лютого планує долучитися до трансляції спільного марафону

Телеканал Ukraine World News, власником якого є бізнесмен Віталій Кропачов, з 1 лютого планує долучитися до трансляції спільного марафону під логотипом "Так TV". Це вже не перший випадок, коли бізнесмен підтримав спільний продукт українських медійників. Після ракетного удару Росії по телевежі у Києві 1 березня Кропачов надав своє обладнання для транслювання сигналу телемарафону.

"Коли росіяни атакували телевежу, у Києві та області припинився цифровий сигнал марафону. "Ера продакшн" вже мала на той час новий передавач, сервер та власну антену, і власник компанії Кропачов надав свої потужності для забезпечення безперебійного сигналу", — розповіла директор "Ера продакшн" Тетяна Дємєнєва.

За словами Дємєнєвої, "Ера продакшн" підтримувала сигнал два місяці, включно до 30 квітня.

"За погодженням із Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, ми вимкнули наших клієнтів, натомість увімкнули сигнал ключових мовників, які транслювали національний телемарафон, а саме "1+1", "Суспільне" та інші", — повідомила Дємєнєва.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по київській телевежі 1 березня 2022 року. Внаслідок удару загинули 5 людей, постраждала апаратура вежі та технічні приміщення.

Кропачов придбав "Еру продакшн" у грудні 2021 року. ТОВ "Ера продакшн" має унікальну ліцензію на мовлення, що дозволяє трансляцію телеканалів у цифровому ефірному мовленні, маючи лише одну з трьох ліцензій: на супутникове мовлення, мовлення ОТТ чи аналогово-ефірне мовлення у місті Києві та області. Згідно з ліцензією компанії "Ера продакшн" передбачено можливість трансляції 12 програм.

Віталій Кропачов – український бізнесмен з Донеччини, меценат. Головний напрям діяльності – вугільний бізнес. Має також активи в машинобудівній, будівельній, і транспортній галузях. Володіє і медіаактивами, серед них "Ера продакшн" та телеканал Ukraine World News.