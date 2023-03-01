Повестку вручат, но на службу не призовут: названа категория мужчин, которые могут избежать мобилизации

Юрист подробно объяснил, что делать лицу с инвалидностью, получившей повестку, но служить не хочет

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины до 60 лет могут получить повестки с призывом на военную службу. Однако есть и такая категория граждан, которых даже после вручения этого документа на службу не отправят. Более того, они имеют полное право обжаловать повестку. Это касается украинцев, являющихся инвалидами третьей группы.

Как в комментарии на портале b2bconsult пояснил юрист Константин Гритчин, в рамках действующего украинского законодательства призыву на военную службу во время военного положения и общей мобилизации не подлежат лица с инвалидностью. Исключение составляют только те граждане, которые самостоятельно изъявили желание вступить в Вооруженные силы или другие военные формирования страны.

Что делать, если повестку все же вручили

В случае вручения повестки такому лицу необходимо обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки и предоставить один из документов, подтверждающих инвалидность:

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионного удостоверения;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Обратите внимание, что заявление должно быть напечатано в двух экземплярах. Подписать нужно также оба. После чего документы следует передать в отдел делопроизводства (канцелярию) военкомата, попросив на одном из экземпляров поставить отметку о получении повестки и ее регистрационный номер. Ваше заявление должно быть рассмотрено в 30-дневный срок.

Ранее "Телеграф" публиковал списки лиц, уполномоченных вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине.