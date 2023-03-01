Повістку вручать, але на службу не призвуть: названо категорію чоловіків, які можуть уникнути мобілізації

Юрист детально пояснив, що робити особі з інвалідністю, котра отримала повістку, але служити не хоче

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки до 60 років можуть отримати повістки із призовом на військову службу. Однак є й така категорія громадян, які навіть після вручення цього документу, на службу не вирушать. Ба більше, вони мають повне право оскаржити повістку. Це стосується українців, які є інвалідами третьої групи.

Як у коментарі на порталі b2bconsult пояснив юрист Костянтин Гритчин, в рамках чинного українського законодавства призову на військову службу під час воєнного стану та загальної мобілізації не підлягають особи з інвалідність. Винятком є лише ті громадяни, які самостійно виявили бажання бути залученими до Збройних сил або інших військових формувань країни.

Що робити, якщо повістку все ж вручили

У разі вручення повістки такій особі необхідно звернутися із заявою про надання відстрочки та надати один із документів, що підтверджують інвалідність:

довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

або посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

чи пенсійного посвідчення;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженої Мінсоцполітики.

Зверніть увагу, що заява має бути надрукована у двох примірниках. Підписати потрібно також обидва. Після чого документи потрібно передати у відділ діловодства (канцелярію) військкомату, попросивши в одному з примірників поставити відмітку щодо отримання повістки та її реєстраційний номер. Вашу заяву повинні розглянути у 30-денний строк.

Раніше "Телеграф" публікував списки осіб, які уповноважені вручати повістки військовозобов’язаним чоловікам в Україні.