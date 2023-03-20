Во Франковске пенсионерка вызверилась на девочку, которая прыгала во дворе — ответ ребенка завирусился в сети (видео)

Большинство пользователей поддержали девочку в комментариях под видео, ведь считают, что она показала достойный повод гордиться будущим поколением украинцев

Во дворе одной из жилых многоэтажек Ивано-Франковская пожилая женщина прицепилась к девочке, которая занималась на скакалке. Бабушка приказала ей прекратить прыгать у нее перед глазами и идти в другое место, ведь ей якобы это мешает. Ребенок достойно повел себя в этой ситуации и отвечал на хамство франковчанки воспитанностью, чем заслужил расположение пользователей Сети.

Видеозапись спора на своей странице в соцсети обнародовал соучредитель "Демократического топора", блогер, публицист Виктор Трегубов, отметив, что в такой ситуации еще стоит задуматься, правильно ли поступила девочка, ведь сжигать нервы на таких "токсичных" людей — точно лишнее.

На кадрах четко видно, как девочка-подросток занимается во дворе на скакалке, снимая все на камеру. Внезапно к ней обращается пожилая женщина и приказывает прекратить прыгать перед глазами, мол, это ей мешает. Никакие вежливые аргументы ребенка на пенсионерку никак не повлияли. В свою очередь последняя начала резко хамить ребенку, обозвала его "малым г*вном", а после ряда оскорблений призвала "уважать старших".

В комментариях большинство пользователей поддержали девочку. Некоторые отмечали правильность действий ребенка, а были и такие, кто считает, что бабушку-хамку нужно было бы сразу "слать", ведь это однозначно уменьшило бы время спора.

Ранее "Телеграф" сообщал, о еще одном скандальном случае, случившемся в Ивано-Франковске, где студентка жестоко издевалась над енотом. Девушка снимала на камеру, как запихнула животное в стиральную машину и включила его. Инцидент сразу получил огласку и привлек внимание зоозащитников и правоохранителей.