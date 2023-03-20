У Франківську пенсіонерка визвірилася на дівчинку, що стрибала у дворі - відповідь дитини завірусилася в мережі (відео)

Більшість користувачів підтримали дівчинку у коментарях під відео, адже вважають, що вона показала достойний привід пишатися майбутнім поколінням українців

У дворі однієї з житлових багатоповерхівок Івано-Франківська літня жінка причепилася до дівчинки, яка займалася на скакалці. Бабуся наказала малій припинити стрибати у неї перед очима і йти до іншого місця, адже їй нібито це заважає. Дитина гідно повелася у цій ситуації та відповідала на хамство франківчанки вихованістю, чим заслужила прихильність користувачів Мережі.

Відеозапис суперечки на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив співзасновник "Демократичної сокири", блогер, публіцист Віктор Трегубов, зазначивши, що в такій ситуації ще варто задуматися, чи правильно вчинила дівчинка, адже спалювати нерви на таких "токсичних" людей — точно зайве.

На кадрах чітко видно, як дівчинка-підліток займається у дворі на скакалці, знімаючи все на камеру. Раптово до неї звертається літня жінка та наказує припинити "стрибати перед очима", мовляв, це їй заважає. Жодні ввічливі аргументи дитини на пенсіонерку ніяк не повлипали, натомість остання почала ображати малу та обізвала її "малим гівн*м", а після низки образ закликала "поважати старших".

У коментарях переважна більшість користувачів підтримали дівчинку. Дехто наголошував на правильності дій дитини, а були й такі, хто вважає, що бабусю-хамку потрібно було б одразу "слати", адже це однозначно зменшило б час суперечки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про ще один скандальний випадок, що трапився в Івано-Франківську, де студентка жорстоко знущалася з єнота. Дівчина знімала на камеру, як запхала тварину до пральної машини і увімкнула її. Інцидент одразу набув розголосу та привернув увагу зоозахисників і правоохоронців.