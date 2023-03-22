Пытался спасти людей: во время ночной атаки на Киевщину погиб водитель "скорой"

Мужчина отдал свою жизнь, пытаясь спасти других

В результате ночной российской атаки на Киевскую область погиб водитель экстренной скорой помощи Сергей Медведенко. У мужчины остались любящая жена и двое детей.

Об этом в среду, 22 марта, сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, впервые назвав имя водителя экстренной медпомощи, получившего смертельные травмы при спасении других пострадавших из-за ночной атаки россиян.

"Ночная атака на Киевщину унесла жизни водителя экстренной медицинской помощи. Медведенко Сергей Сергеевич, 1984 года рождения. Положил свою жизнь, спасая жизнь других. Без отца остались двое детей", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что Сергей Медведенко стал одним из четырех погибших этой ночью граждан. россия в очередной раз атаковала мирное население. В этот раз под прицелом оккупационной армии оказался учебный корпус лицея и общежития в Ржищеве. Водитель "скорой" получил несовместимые с жизнью травмы, когда прибыл совместно с другими медиками на место чрезвычайного происшествия.

Кроме Медведенко и еще трех жертв агрессора, травмы разной степени тяжести получили еще семь человек. К утру количество гражданских, обратившихся за врачебной помощью, увеличилось до десяти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в минувший день Киевщина стала не единственной целью кровавой россии. В этот день враг также атаковал и Одессу, где попал в жилой дом. В результате обстрела есть пострадавшие.