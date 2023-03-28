В боях за Бахмут погиб сын главы правления "Донецкоблгаза"

Боец погиб в самой горячей точке фронта

В боях за свободу и независимость Украины продолжают гибнуть лучшие ее сыновья и дочери. Сегодня стало известно об еще одной непоправимой потере: недалеко от Бахмута кафиры убили сына председателя правления АО "Донецкоблгаз" Артур Батий.

Печальным известием поделились на официальной странице компании в Facebook.

"Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины-мамочки. Воин отметился мужеством и храбростью на поле боя! Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служение за нашу свободу навсегда останется в памяти!", — говорится в публикации.

Также известно, что украинский защитник погиб на самом "горячем" направлении, где ведутся бои с оккупационным нашествием — в селе Богдановка, неподалеку от Бахмута.

Воин ВСУ Артур Батый, погибший на фронте

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования близким и друзьям павшего героя… Вечная память!

Напомним, что на фронте в боях за свободу и независимость Украины погиб уроженец Азербайджана, подполковник Вооруженных сил Зия Абдуллаев Гусейн Оглы. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения защищал территориальную целостность нашего государства.