В боях за Бахмут погиб сын главы правления "Донецкоблгаза"
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Боец погиб в самой горячей точке фронта
В боях за свободу и независимость Украины продолжают гибнуть лучшие ее сыновья и дочери. Сегодня стало известно об еще одной непоправимой потере: недалеко от Бахмута кафиры убили сына председателя правления АО "Донецкоблгаз" Артур Батий.
Печальным известием поделились на официальной странице компании в Facebook.
"Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины-мамочки. Воин отметился мужеством и храбростью на поле боя! Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служение за нашу свободу навсегда останется в памяти!", — говорится в публикации.
Также известно, что украинский защитник погиб на самом "горячем" направлении, где ведутся бои с оккупационным нашествием — в селе Богдановка, неподалеку от Бахмута.
Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования близким и друзьям павшего героя… Вечная память!
Напомним, что на фронте в боях за свободу и независимость Украины погиб уроженец Азербайджана, подполковник Вооруженных сил Зия Абдуллаев Гусейн Оглы. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения защищал территориальную целостность нашего государства.