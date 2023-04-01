Получил ранение, однако позиции не оставил: в боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист (фото)

Воина убили в первый же день после возвращения из отпуска

Пока Украина приходит в себя от известия о гибели на фронте двух коллег-металлургов, защищавших Родину от оккупанта, сообщество всколыхнула информация о том, что на Донетчине враг унес жизни известного украинского альпиниста Ореста Кинаша. Офицер 53-й отдельной механизированной бригады из Львовской области отдал свою жизнь в боях за Бахмут.

Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили на странице туристско-информационного центра, отметив, что гибель воина стала существенной потерей и невыразимой болью для сообщества путешественников Украины.

"Орест Кинаш был действительно достойным человеком и всегда с уважением относился к делу – к горам, культуре, окружающим ", — говорится в публикации.

Альпинист Орест Кинаш погиб в боях за Бахмут

Как в своем Facebook рассказал знакомый погибшего Максим Логаш, у павшего альпиниста были добрые глаза и большое сердце. Он всегда казался немного уставшим, ведь почти все время все время уделял своему подразделению, стараясь быть для других воинов примером.

Несколько недель назад Кинаш получил осколочное ранение, но от госпитализации отказался и еще несколько дней пробыл на позициях. Затем взял отпуск на 10 дней, а вернувшись на фронт, погиб в первый же день после отдыха.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях на Бахмутском направлении оккупанты убили сына главы правления "Донецкоблгаза" Артура Батыя.