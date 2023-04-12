Украинская ведьма навела порчу на известную гауляйтерку: в прошлый раз у нее получилось (видео)

Украинские ведьмы пытаются вносить свою лепту в победу Украины

Украинская ведьма сглазила действующую гаулятерку Мелитополя Галину Данильченко. Она провела специальный обряд с куклой и фотографией предательницы.

Кадрами поделился журналист и общественный активист Константин Андриюк. Однако имч ведьмы пока что неизвестно.

На видео кто-то держит в руках мягкую куклу — вероятно, это могла быть кукла-мотанка. Их часто используют в различных магических обрядах. К кукле примотана фотография гауляйтерки Мелитополя Галины Данильченко. Ведьма давит на глаза кукле, окунает ее в темную жидкость, после чего крутит в разные стороны.

"Ведьма сглазила гаулятерку Мелитополя – Галину Данильченко. Такой же обряд ранее был совершен на Екатерину Уманец. Коллаборантку вскоре уволили. Ведьмачский проукраинский фронт не спит", — написал журналист в описании под видео.

Действительно, 8 апреля гауляйтер Кирилловки в Запорожской области Екатерина Уманец была уволена, сообщает Центр журналистских расследований. После этого она начала активно критиковать российскую власть и ее методы работы на оккупированных территориях. На должность гауляйтера Уманец была назначена в мае 2022 года, а до этого с 2017 года она пряталась в россии и вернулась в Украину лишь после того, как россияне захватили часть регионов.

Экс-гауляйтер Кирилловки Екатерина Уманец

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