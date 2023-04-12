Українська відьма навела порчу на відому гауляйтершу: минулого разу в неї вийшло (відео)

Українські відьми намагаються вносити свій внесок у перемогу України

Українська відьма врекла гаулятершу Мелітополя, що діє, Галину Данильченко. Вона провела спеціальний обряд із лялькою та фотографією зрадниці.

Кадрами поділився журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк. Однак ім'я відьми поки що невідоме.

На відео хтось тримає в руках м’яку ляльку – ймовірно, це могла бути лялька-мотанка. Їх часто використовують у різних магічних обрядах. До ляльки примотано фотографію гауляйтерши Мелітополя Галини Данильченко. Відьма тисне на очі ляльці, занурює її в темну рідину, після чого крутить у різні боки.

"Відьма врекла гаулятершу Мелітополя — Галину Данильченко. Такий же обряд раніше було здійснено на Катерину Уманець. Колаборантшу незабаром звільнили. Відьмацький проукраїнський фронт не спить", — написав журналіст в описі під відео.

Справді, 8 квітня гауляйтершу Кирилівки у Запорізькій області Катерину Уманець було звільнено, повідомляє Центр журналістських розслідувань. Після цього вона почала активно критикувати російську владу та її методи роботи на окупованих територіях. На посаду гауляйтера Уманець була призначена у травні 2022 року, а до цього з 2017 року вона ховалася в росії та повернулася до України лише після того, як росіяни захопили частину регіонів.

Екс-гауляйтер Кирилівки Катерина Уманець

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як помре володимир путін. Відомий астролог Влад Росс порівняв його долю із Гітлером.