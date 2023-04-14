Сменил детский туризм на бои с оккупантами: под Бахмутом погиб молодой педагог (фото)

Мужчина всю жизнь занимался развитием детского туризма

В боях за украинский Бахмут (Донецкая область) Украина теряет самых отважных своих сыновей и дочерей. В этот раз нашу Родину всколыхнуло еще одно печальное известие о трагической гибели молодого воина Вооруженных сил Евгения Кулепова из Энергодара. До полномасштабного вторжения россии мужчина работал педагогом в здешнем центре туризма, краеведения и спорта.

Об этом в своем Telegram сообщил энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, добавив к своему сообщению одну из фронтовых фотографий защитника.

"Образовательная община города Энергодар понесла болезненную утрату… Он болел за развитие детского туризма в нашем городе, был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма. Светлая память…", – говорится в публикации.

Что известно о Герое

Следует добавить, что, согласно данным "Форпоста", Евгений Александрович Кулепов — один из 35 преподавателей энергодарского центра туризма, краеведения и спорта. Там занималось более тысячи человек.

В 2019 году погибший воин стал участником ХХІ Чемпионата Украины по спортивному горному туризму на скалах в Хортице, а также принимал участие в лучном турнире, завоевав почетное второе место.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Бахмутом погиб отважный снайпер Юрий Белый с позывным "Контра". Украинский герой вывел собратьев из-под обстрела, а сам получил осколочное ранение, оказавшееся смертельным.