Прикрыл побратимов броней своего танка: стало известно о героической гибели воина из Харькова

Воин ВСУ проявил мужество и спас побратимов в начале российского вторжения

Украина ежедневно теряет в боях с оккупационным нашествием лучших своих защитников. Среди них и слесарь-ремонтник кранов ремонтно-механического цеха харьковского АО "Украинские энергетические машины", майор Евгений Зинченко. Воин погиб в бою еще 5 марта 2022, однако публично его гибель прокомментировали только сейчас.

Очередным печальным известием поделились на странице предприятия в Facebook, отметив, что во время наступления оккупантов в Черниговской области украинский защитник получил тяжелое ранение, однако это его не остановило. Боец развернул свой танк поперек дороги, по которой двигался противник, защитив побратимов от прямого огня россиян. Благодаря этому бойцы Вооруженных Сил получили время сменить позицию и остаться в живых. Сам герой в тот день погиб.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Герои не умирают! Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!", - говорится в публикации.

Что известно о воине

Украинский герой работал на АО "Укрэнергомашины" с 2013 года. Однако уже в 2015-м встал на защиту Родины. После мужчина успешно завершил обучение в Университете воздушных сил, после чего служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Уже в 2021 году Евгений стал заместителем дивизиона по вооружению.

Среди нескольких наград воина — бригадная "Медаль за добросовестную службу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях с оккупантами Украина теряет не только своих сыновей и дочерей. За нашу Родину готовы отдать самое дорогое — свою жизнь не только украинцы, но и уроженцы других государств. Именно такую непомерную цену уплатил грузинский доброволец Арсен Кецбая.