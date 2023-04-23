Войска рф не в силах окружить Бахмут, а ВСУ пытались атаковать под Кременной: свежие карты боев

Врагу не удается окружить Бахмут и полностью закрепиться в городе

По состоянию на утро 23 апреля российские войска продолжают давить на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Марьинки. На юге Украины оккупанты также не прекращают обстреливать позиции ВСУ и мирные города.

Об этом сказано в отчете Института изучения войны (ISW). Также указано, что ВСУ провели несколько атак в районе Кременной, что в Луганской области. Всего за прошедшие сутки отражены 58 атак противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Бои на Донбассе и в Луганской области

Враг продолжает попытки наступления в районе Бахмута, в частности он продвинулся к трассе к северо-западу от Хромового, что западнее самого Бахмута. Однако речи об оцеплении города пока не идет. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты также вели наступательные действия в районе населенных пунктов Григоровка (9 км северо-западнее Бахмута) и Ивановское (6 км западнее Бахмута), но безуспешно.

Бои за Бахмут продолжаются

Также бои велись на Авдеевском и Марьинском направлениях. На Авдеевском направлении россияне пытались штурмовать позиции ВСУ в районах Новокалинового, но безуспешно. Помимо этого ВСУ отбили несколько атак оккупантов в районе Марьинки.

Ситуация в Луганской области также остается напряженной. Российские войска за минувшие сутки несколько раз пытались атаковать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Силы обороны Украины отразили эти атаки в районе Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки (12 км южнее Кременной). Также сообщается, что враг мог атаковать населенный пункт Терны, что в 16 км от Кременной и Невское, что в 19 км к северо-западу от Кременной. Кроме того, противник пытался продвинуться вблизи Кузимовки (13 км к северо-западу от Сватового) и Белогоровки. ВСУ в свою очередь также пытались атаковать позиции оккупантов под Кременной.

Ситуация на востоке Украины в целом

Бои в Донецкой области

Ситуация на юге Украины

В Запорожской и Херсонской областях враг продолжает обороняться, регулярно обстреливая мирные населенные пункты. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг обстрелял больше 30 населенных пунктов.

В свою очередь ISW утверждает, что российские войска незначительно продвигались к югу от Мирного (12 км юго-западнее Гуляйполя).

Ситуация в Херсонской области

Карта боев в Запорожской области

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что американский генерал озвучил сценарий контрнаступления ВСУ. Бен Ходжес считает, что все начнется уже через несколько недель и главной задачей ВСУ будет изоляция оккупированного Крыма.