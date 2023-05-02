30 и 100 тысяч гривен после ранения: кто из военных может ждать выплат на больничном

Украинские военнослужащие имеют право на вознаграждение за некоторые факторы

Военным в Украине принадлежат выплаты на лечение разных болезней, кроме того, остаются актуальными вопросы доплаты 30 и 100 тысяч гривен "боевых" во время больничного, но есть исключения.

Как объяснил начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы Министерства обороны Украины полковник Олег Рогаль в интервью АрмияInform, 30 тысяч военнослужащие не будут получать во время пребывания на больничном.

По словам Олега Рогаля, вознаграждение в размере 30 тысяч гривен выплачивается только за период выполнения боевых или специальных задач. Поэтому когда военный находится на больничном и не выполняет специальных (боевых) заданий, он не может рассчитывать на выплату.

Ситуация с выплатой в размере 100 тысяч не похожа на вышеупомянутые 30 тысяч гривен.

"За все время лечения военнослужащий, получивший ранение, контузию или травму, связанную с защитой Родины, он получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Также это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести ранения определяют военные врачебные комиссии", – объяснил полковник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возвращении с 10 апреля доплат военным в 30 тысяч гривен. Однако в бюджете этих средств нет и на следующий день был внесен законопроект, фактически блокирующий решение о возврате дополнительных выплат.