Во время полномасштабной войны Минобороны пытается вернуть свое имущество – при чем здесь олимпийский чемпион Николай Мильчев

Суды продолжаются уже не первый год, однако воз и ныне там

Здания и сооружения стрелкового стенда более чем на 2 000 кв. м в Одесской области должны были принадлежать Министерству обороны Украины. Но в начале нулевых перешли в частную собственность. Суды по поводу возвращения продолжаются уже не первый год, однако воз и ныне там. Мы пытались разобраться, кто и как разбазарил госимущество и действительно ли украинская Фемида не такая уж слепая, а разоблачили целую коррупционную схему при участии олимпийского чемпиона по стендовой стрельбе Николая Мильчева. Что к чему – читайте в расследовании.

Хронология событий

Итак, начнем с того, что здания и сооружения стрелкового стенда, о котором идет речь, расположены по адресу: Овидиопольский р-н, с. Новая Долина, ул. Крупской, дом. 2-д. Все это было построено еще во времена Союза, в период между 1970 и 1986 гг. В советское время это имущество принадлежало военно-охотничьему обществу ВС СССР. После развала "совка", согласно законодательству, имущество должно было перейти в собственность Минобороны. В нашем случае — это 3 стрелковых стенда военно-охотничьего общества Одесского военного округа.

И вот здесь начинается "абракадабра". Ни с того ни с сего в феврале 2003 года глава Овидиопольской РГА дает распоряжение: право собственности на здания и сооружения стрелкового стенда признается за Южной региональной организацией общества военных охотников и рыболовов Вооруженных Сил Украины, а Овидиопольское РБТИ обязано подготовить правоустанавливающие документы. Вскоре было выдано и свидетельство. А еще через месяц между военными рыболовами и охотниками и ООО "Спортинг" был подписан договор купли-продажи построек стрелкового стенда. Но имущество принадлежало государству, а значит, только Кабинет министров имел право на отчуждение этого имущества. При этом следует помнить, что право на постоянное пользование землей под этими сооружениями неизменно принадлежит военным рыбакам и охотникам, то есть Министерству обороны Украины. Таким образом, ООО "Спортинг", вероятно, незаконно стало владельцем стрелкового стенда, но 12 га земли под ним согласно законодательству не может быть ни отчуждено, ни сдано в аренду.

В целом рокировка с государственным имуществом длительное время Минобороны беспокоила мало, но после бурных событий 2014 года МО обратилось в суд. Более того, в 2016 году Хозяйственный суд Одесской области постановил: указанные распоряжения Овидиопольской райгосадминистрации Одесской области под номером 126 и свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество — незаконны и должны быть отменены. Это решение подтвердили апелляция и кассация, а вскоре киевский Хозяйственный суд обязал Общество военных охотников и рыболовов ВСУ вернуть в пользу МО имущество. Но с 2020 года дело так и не сдвинулось с места — суд хоть и признает, что имущество выбыло из государственной собственности помимо воли собственника, но из-за того, что прокурор пропустил срок исковой давности для обращения в суд, исковые требования не удовлетворены. То есть у государства землю украли незаконно — это свершившийся факт. Но из-за срока давности суд ничего не может сделать.

Кто выгодоприобретатель?

Как говорил классик: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Чтобы выяснить это, мы обратились к аналитической платформе You Control. По данным, указанным там, владельцем ООО "Спортинг" является Инга Николаевна Мильчева. Сама компания была создана в 2003 году, в марте. Напомню — Овидиопольская РГА начала процедуру вывода имущества в конце февраля того же года. Или это только у нас создалось впечатление, что ООО "Спортинг" был создан как под событие? А уже в мае с вновь предприятием был заключен договор купли-продажи.

Имя самой Инги Мильчевой ни о чем не говорит, однако если на том же You Control посмотреть связи, то пазл складывается довольно интригующий. Инга Николаевна проходит по совместному имуществу через декларации Николая Мильчева — олимпийского чемпиона 2000 года по стендовой стрельбе. Вот так. Сам Николай Мильчев счастливый обладатель Спортивно-охотничьего частного предприятия "Олимп". После того, как в 2021 году ООО "Спортинг" выиграл кассацию в МО, право собственности на нежилые здания и сооружения стрелкового стенда перешли в собственность от ООО "Спортниг" к самому олимпийцу Мильчеву на основании акта приема-передачи объекта недвижимого имущества. А через некоторое время многострадальные постройки оказались в собственности Мильчевского "Олимпа".

И вот здесь начинается самое интересное. Как мы помним, право на землю под стрелковым стендом принадлежит МО. Соответственно, любая застройка на этой территории без согласия собственника незаконна. Трудно представить, что МО, судящееся с Мильчевым, такое согласие дало. Да и не могло дать по законодательству. Однако в 2022 году, уже во время полномасштабной войны, на этой территории появился... "маленький свечной заводик"... То есть ресторанчик. Документально – появляется новый адрес. Единая Крупская 2-Д разделена на Д и Е. А вскоре фиксируется переход права собственности от СМЧП "Олимп" на вновь созданный объект РВПН 2624546251100, Крупской 2 Е с площадью 260,1 кв. м. Кстати, о ресторанчике. Согласно любым строительным нормам, строить можно либо на своей земле, либо на арендованной. В базе данных пресловутой ГАСИ фигурирует право на начало и завершение строительства. А в ней тот же акт на право пользования землей, который закрепляет это право за Минобороны. Однако одесская ГАСИ не заметила, что владелец земли указан неверно.

Кто живет на "Олимпе"?

Николай Мильчев устроился на своем стрелковом стенде. По данным Министерства молодежи и спорта Украины, за последний довоенный 2021 год "Олимп" 6 раз принимал чемпионаты, кубки и учебно-тренировочные сборы. В целом за 2021 год стенд Мильчева получил от государства около 1 000 000 грн наших с вами налогов только за аренду. При этом другие стенды в Украине получили все всего 36 000 грн, а все чемпионаты, и кубки и тренировки проводились на "честно" похищенном имуществе. Однако это никого ни разу не смутило. Кроме того, согласно документу от Минспорта на тот же год было закуплено для учебно-тренировочного сбора 160 000 мишеней и 90 000 патронов. При этом, по утверждению членов сборной, на собрании каждому из 10-12 спортсменов выдавали по 718 патронов и мишеней. Вероятно, 80-90% закупленного Министерством ушло в частную коммерческую деятельность стенда. Интересно также, как мишени списывались, ведь их приобрели вдвое больше патронов.

Еще в далеком 2012 году спортивное сообщество возмущалось: стендовая стрельба в Украине равна Мильчеву. К тому времени олимпиец стал главным тренером сборной. Однако и это тогда вызвало двоякие реакции: главного тренера по стендовой стрельбе должны выбирать, а не назначать. Мильчева же никто не выбирал, вместо этого выбрали другого, Виталия Грибовского, в соотношении 2 к 8, но назначили все равно… Мильчева. Жаловались тогда и на то, что сам он не участвует в национальных, внутренних соревнованиях, однако продолжает ездить на Олимпиады и международные соревнования как участник, который нивелирует ценность общенациональных соревнований.

Сообщество спортсменов по стендовой стрельбе – это довольно узкий круг людей. Все знают друг друга чуть ли не с юниорства. Поэтому каждый имеет собственный опыт общения с Николаем Мильчевым. Многие спортсмены не решаются говорить с журналистами под своим именем. Ведь на кону – карьера. Но и молчать об определенных ситуациях тоже больше не видят возможности. Среди них чемпион по стендовой стрельбе Алексей (имя изменено по этическим соображениям). Алексей знает Мильчева не первый год. Он отмечает: "Благодаря своему жизненному опыту в данном виде спорта он умел давить морально на спортсмена (не из своей команды), чтобы тот не мог достичь намеченной цели, а его спортсмены были первыми".

Интересную историю рассказал и многократный чемпион всеукраинских соревнований Эдуард Цыганенко: "В 2011 году я стал чемпионом Украины, победителем и призером нескольких Кубков Украины, а Вадим Денчик был всегда в призах. Мы обратились к главному тренеру сборной Николаю Мильчеву с просьбой включить нас в заявку на Кубок мира в Мариборе и чемпионаты мира и Европы в Белграде. Зная ситуацию с финансированием, мы готовы были ехать за свой счет, но Мильчев сказал, что показанный нами результат маленький. А мы же выиграли и стали призерами! В конце концов он сказал, что нужно заплатить по 300 евро, как сделали наши коллеги, которых мы обстреляли с большим отрывом, и тогда поедем. Конечно, такой вариант нас не устроил".

Сам Вадим Денчик, мастер спорта по стендовой стрельбе, погиб на фронте в конце прошлого года в боях на Харьковщине. О нем вспоминает другой спортсмен, Александр Квятковский: после той истории Мильчев и министерство пытались выгнать Денчика из спорта. И это не единичный случай. Так же за критику главного тренера и ответственного ведомства по спорту пытались выгнать и самого Александра. Впрочем, у Александра есть юридическое образование, и ему удалось отстоять свое право и право Вадима заниматься любимой деятельностью.

Алексей также сталкивался с подобной ситуацией: "Для своих спортсменов он делал все… Или вид, что делает все, но… За небольшую плату в размере 1000 евро… И у тебя все будет для тренировок. Лично для меня он якобы предоставил базу для тренировок и якобы обещал помочь тем, чем сможет, и эту помощь я жду по сей день. Ну и в приоритете всегда стояли спортсмены из Одессы, я считаю, что предвзятое отношение было ко всем регионам, кроме Одессы".

Чемпион по стендовой стрельбе из Чернигова Павел Гармаш вспоминает свою историю знакомства с Николаем Мильчевым. Говорит: имел уже определенную репутацию и успешный бизнес, к нему Мильчев не обращался с подобными предложениями, но знает точно: через это прошли его товарищи.

Кстати, о деньгах. Еще 10 лет назад спортсмены разводили руками: многие стрелки выезжают на международные старты за свой счет, но как тратятся деньги, которые спортсмены в складчину собирают на нужды федерации — большой вопрос, ведь спортсменам никто не отчитывается. Между тем ходили слухи о том, что средства по госфинансированию Мильчев распределял самостоятельно и, по инсайдерской информации, продолжает это делать, но уже как владелец "Олимпа", который на сегодняшний день стал монополистом в стендовой стрельбе.

"Не буду уточнять количество, — говорит Алексей, — но пару документов мы, как участники сборной, подписывали об одном количестве, выделенном на сборы, а получали половину, например, выдавали на бумаге 2500, а получали мы 1000—1500 патронов. И нам намекали что из этой суммы патронов нужно оставить министерству (Министерству молодежи и спорта. — Авт.), "отблагодарить".

Павел отмечает, проблема не только в патронах или питании — она комплексная, деньги куда-то уходят, но неизвестно куда: "Все называют олимпийской базой то, что было построено еще при Союзе. Из нового добавился только ресторанчик-генделик. Но это об отдыхе, а не о спорте. Главный тренер — это менеджер, он должен совершенствовать свое направление. А у нас что? Благородный вид спорта приходит в упадок".

Олимпийская база по стендовой стрельбе

Александр Квятковский говорит: "В олимпийскую программу входят соревнования по двум дисциплинам — круглому стенду (или скиту) и траншейному стенду (или трапу). Во всем мире самый популярный вид — траншейный стенд. Однако Мильчев в свое время получил олимпийское золото именно в круглом стенде. С тех пор за 23 года не было ничего сделано для других видов стенда, более того, поскольку сам главный тренер игнорирует для себя участие во внутренних соревнованиях, а для других спортсменов выиграть и занять призовые места на общенациональных турнирах ничего не означает, потому что, как мы видим, имеет значение только определенная "лояльность" главного тренера, то и результат на международных соревнованиях — соответствующий".

"В США как: занял первое место во внутреннем чемпионате — едешь на международный. Ссоришься ты или не ссоришься с тренером, ссоришься или не ссоришься с министерством. Потому что это демократия. Поэтому они побеждают. Поэтому они сильнейшие в этом виде спорта, — ведет свой рассказ Александр дальше. — У нас едет Мильчев. Как участник. А сборная остается без тренера. Если ты планируешь стрелять, то тренировать ты не сможешь. Не хватит концентрации. Если интересно — выступать самому и воровать деньги на поездках. Если посчитать, сколько страна" вложила в него денег — это несколько миллионов долларов только на международные поездки".

После таких откровений спортсменов становится очевидным: возвращать государству лакомый, хоть и незаконно полученный объект, никто не собирается. Как и уходить с занимаемой должности.

"В идеале нужен новый руководитель этого вида спорта. Мильчев, если хочет, может остаться спортсменом, он может тренировать команду Одессы, он может входить в состав тренеров Украины или какой-нибудь коллегиальный орган, где все будет прозрачно, ясно и понятно. Но однозначно он не может быть главным тренером и управлять этим видом спорта. Это факт", — резюмирует Павел.

Александр идет еще дальше: говорит, что такое явление, как Мильчев, не могло бы существовать при другой модели работы Министерства молодежи и спорта: "Вот вы ходите спортзал, интересуетесь спортом, а в министерстве сидят десятилетиями чиновники, считающиеся тренерами, не знающими о существовании спортзалов вообще. Они спортом не интересуются. На этот спорт министерство, допустим, выделяет 4—5 млн грн в год. На спорт пойдет в лучшем случае один. Вы думаете, тамошние чиновники не знали о том, что стенд Мильчева — незаконный? Конечно, знали. Я им об этом лично писал".

Связаться с самим Николаем Мильчевым во время работы над материалом не получилось, однако наша редакция всегда готова подать и его позицию.

Что происходит вокруг земли и сооружений на ней по состоянию на данный момент?

В 2021 году в отделе контроля за оборотом оружия Нацполиции Украины заявили: разрешения на право открытия и функционирования стрельбища или стрелкового тира ни "Спортингу", ни какой-либо другой организации по указанному адресу никто не предоставлял. Выходит, все эти деньги десятки лет выделялись Министерством молодежи и спорта на это стрельбище, а оно и не стрельбище совсем? И ни одного документа на право функционирования как стрельбище конторы Николая Мильчева никогда не было. Неужели чиновников обманывали? По словам Александра Квятковского, все все знали. Все, кто в министерстве отвечает за данное направление, находятся в должностях тот же промежуток времени, что и Мильчев. Все получают зарплату за развитие этого вида спорта, но, по-видимому, никакого развития нет. Есть только незаконное обогащение чиновников. Кстати, зарегистрировано досудебное производство по ст. 190,364 УК Украины о деятельности этих горе-деятелей.

Но вернемся к стрельбищу. На сегодняшний день есть судебные решения, подтверждающие неправомерность приобретения ООО "Спортинг" государственного имущества. И решение о сроке давности. Однако прокуратура также не сидит сложа руки. Недавно в суд был подан новый иск, но уже с другим предметом — об устранении препятствий в пользовании и возврате недвижимого имущества. Дело рассматривается Юго-западным апелляционным хозяйственным судом.

Наш инсайдер в военной прокуратуре говорит: через месяц ожидается решение, и тогда последние шаги остаются за Министерством юстиции — внести новые данные в реестр. Однако поскольку в этом деле есть сроки давности, прогноз успешности составляет 50 на 50. Значит, следим за ходом событий.