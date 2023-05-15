Денежное обеспечение уволенным военным: как начисляют выплаты бойцам

Большинство военных после выхода на долгий отдых получат три вида выплат: денежное обеспечение, компенсацию и единовременную денежную помощь

Украинским военным после увольнения со службы предусмотрено денежное обеспечение, размер которого будет зависеть от последней должности. Также они имеют право на финансовую компенсацию за дни неиспользованного отпуска и одноразовую денежную помощь в некоторых случаях.

Выплата будет производиться всем, кроме бойцов срочной военной службы, как сообщает издание Минобороны Украины Armyinform.

Размер финансового обеспечения исчисляется со дня, когда воинская часть получила приказ или письменное уведомление об увольнении бойца, но до дня исключения из списков личного состава. Однако не дольше времени, когда военный сдает свое дело и должность или до последнего дня окончания ежегодного отпуска, предоставляемого уже после сдачи дела и должности.

В сообщении добавляется, что в случае неиспользования ежегодного или дополнительного отпуска в год, когда военный увольняется, по его желанию предоставляется отдых с последующим исключением из списков личного состава воинской части. Вместе с тем выплачивается денежное обеспечение в размере в соответствии с количеством дней отдыха или начисляется финансовая компенсация за все неиспользованные дни основного отпуска. К компенсации прилагаются еще выплаты за дни дополнительного отпуска, включая за прошедшие годы.

В то же время вышеуказанным военным предусмотрена единовременная денежная помощь.

Кто из освобожденных военных может получить ОГД:

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячной зарплаты ;

выплачивается единовременная денежная помощь ; В случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, истечением срока контракта, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет , единовременная помощь в случае увольнения с военной службы выплачивается в размере 50 процентов месячной зарплаты за календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более;

, единовременная помощь в случае увольнения с военной службы за календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более; Лицам офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу и увольняются со службы по собственному желанию, другим военным (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются со службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, которые могут быть основанием для увольнения граждан с военной службы и со службы лиц рядового и начальствующего состава и имеют выслугу десять календарных лет и более, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 25 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы;

(кроме военнослужащих срочной военной службы), которые могут быть основанием для увольнения граждан с военной службы и со службы лиц рядового и начальствующего состава и имеют выслугу десять календарных лет и более, выплачивается месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы; Лицам офицерского состава, лица рядового, сержантского и старшинского состава, которые были призваны на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, при увольнении со службы выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенная постановлением Кабмином, "Об условиях выплаты единовременной денежной помощи в случае увольнения военнослужащих, призванных на военную службу по призыву в связи с мобилизацией".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, куда обращаться за помощью в случае не выплат военному. В основном, это из-за технических ошибок.