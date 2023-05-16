МОЗ отменяет ковид-карантин: будут ли украинцы продолжать носить маски

Многим украинцам может казаться, что с наступлением войны коронавирус "умер", но он продолжает уничтожать человеческие жизни.

Менее 10 процентов украинцев продолжат соблюдать противоэпидемические меры после отмены карантина, вызванного COVID-19, а почти 15% — даже не знали о введении ограничений, вызванных пандемией коронавируса, длившейся более трех лет.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической компанией Active Group.

Украинский Минздрав рассматривает возможность отмены карантинных ограничений, ношение защитник масок и использование дезинфекционных средств в месяцах массового скопления граждан и т.п., введенных через пандемию COVID-19, еще до того, как время их действия истечет 30 июня.

Так, на вопрос "Были ли действия украинской власти по поводу пандемии коронавирусной болезни адекватными?" респонденты за март ответили так:

Да, целиком — 17%;

В большей степени да — 46%;

В большей степени нет – 17,7%;

Совершенно нет — 12,7%;

Затруднились ответить — 6,5%.

За май практически не изменились показатели, однако в этом месяце добавилось количество украинцев в ответе "в большей степени нет":

Да, целиком — 17%;

В большей степени да — 45,4%;

В большей степени нет – 19,2%;

Совершенно нет — 12,3%;

Затруднились ответить — 6,1%.

9,2% опрашиваемых респондентов отметили, что будут соблюдать все противоэпидемические меры после отмены карантина через COVID-19. Почти половина, а именно 47,4% украинцев, будут придерживаться отдельных противоэпидемических мер. Более 20% респондентов ответили, что вообще не будут следить за карантинными правилами. "А у нас что, был карантин?" — этим вопросом руководствуются 14,5% опрошенных, а еще 7,8% затрудняются с ответом.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества Телеграфа с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели "SunFlower Sociology". Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 13 мая 2023г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о заболевании учительницы во Львовской области из-за коронавируса. Из-за чего более 300 ее учеников принудительно отправили на карантин.