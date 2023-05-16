МОЗ скасовує ковід-карантин: чи будуть українці продовжувати носити маски

Багатьом українцям може здаватись, що з настанням війни коронавірус "помер", але він продовжує нищити людські життя

Менш як 10 відсотків українців продовжать дотримуватися протиепідемічних заходів після скасування карантину, викликаного COVID-19, а майже 15% — навіть не знали про запровадження обмежень, викликаних пандемією коронавірусу, котра тривала більше трьох років.

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною компанією Active Group.

Український МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень, — носіння захисник масок і використання дезинфекційних засобів у місяцях масового скупчення громадян тощо, — запроваджених через пандемію COVID-19, ще до того, як час їхньої дії спливе 30 червня.

Так, на запитання "Чи були дії української влади щодо пандемії коронавірусної хвороби адекватними?" респонденти за березень відповіли так:

Так, цілком — 17%;

Більшою мірою так — 46%;

Більшою мірою ні — 17,7%;

Цілком ні — 12,7%;

Важко відповісти — 6,5%.

За травень практично не змінились показники, однак у цьому місяці додалась кількість українців у відповіді "більшою мірою ні":

Так, цілком — 17%;

Більшою мірою так — 45,4%;

Більшою мірою ні — 19,2%;

Цілком ні — 12,3%;

Важко відповісти — 6,1%.

9,2% опитуваних респондентів зазначили, що будуть дотримуватись всіх протиепідемічних заходів після скасування карантину через COVID-19. Майже половина, а саме 47,4% українців, будуть дотримуватися окремих протиепідемічних заходів. Більш як 20% респондентів відповіли, що взагалі не будуть стежити за карантинними правилами. "А в нас що, був карантин?" — цим питанням керуються 14,5% опитаних, а ще 7,8% вагаються з відповіддю.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 13 травня 2023р. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про захворювання вчительки на Львівщині через коронавірус. Через що понад 300 її вихованців примусово відправили на карантин.