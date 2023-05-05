Пандемія коронавірусу: ВООЗ зробила резонансну заяву

Всесвітня організація здоров’я ухвалила резонансне рішення з приводу корон вірусної інфекції Covid-19, від пандемії якої загинули близько двох десятків мільйонів людей. Тепер коронавірус не є пандемією.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу.

"Вчора Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався вп’ятнадцяте і рекомендував мені оголосити про закінчення надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров’я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду" — йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється…